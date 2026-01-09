洪慈庸改當YTR！卓冠廷喊「佩服愛妻」：靠自己開拓全新的路

前立委洪慈庸卸下公職後改當YTR。翻攝YouTube頻道「慈庸健康生活實驗室」



前立委洪慈庸離開公職後並沒有閒著，去年在YouTube創立頻道經營網路事業，她的丈夫、新北市議員卓冠廷今天（1/9）發文大讚：「我真的很佩服洪慈庸」，妻子完全靠自己，開拓一條全新的路，也預告未來夫妻會一起介紹在地好吃好玩的給大家。

洪慈庸的頻道名為「慈庸健康生活實驗室」，內容分享新北市三峽在地美食、秘境以及台中霧峰議政博物館等，目前有16部影片，373位訂閱者。

卓冠廷今天在臉書大力推廣，「我真的很佩服洪慈庸，她完全靠自己，開拓一條全新的路」。他提到，妻子卸任公職後，一邊幫忙他、每天陪小鹿、還開啟了新的興趣，大家每次遇到他，都說「我有看你老婆的健康飲食影片」，他回說「對，我現在也跟著吃很健康」。

卓冠廷指出，自己平常沒有特別分享洪慈庸的頻道作品，這次妻子特別規劃，到三峽走訪茶文化，他很喜歡，也跟著學了很多，「我要邀請大家，給最棒的慈庸大大的讚，未來，我們還要一起介紹很多在地的好吃好玩給大家」。

