洪慈庸當YTR挨酸「弟弟被用完」 卓冠廷護妻批：躲螢幕踐踏傷痛

洪慈庸（左起）、卓冠廷。（翻攝自洪慈庸臉書）

前立委洪慈庸自去年開始經營YouTube頻道，分享台灣景點，卻有網友轉發相關新聞並發文稱「弟弟被用完，軍事法庭又恢復了呢」，對此，其丈夫、新北市議員卓冠廷發聲護妻，怒批散播仇恨，強調沒有人願意以悲劇換取一個位置，要對方「衝著他來」就好。

洪慈庸因弟弟、陸軍下士洪仲丘於2023年在軍中遭不當對待致死後，挺身為其發聲，並於2016年當選立法委員，連任失利後逐漸淡出政壇，她於2025年11月17日成立YouTube頻道，分享台灣景點與文化，開拓人生新道路。

不過，近日有網友轉發她轉型當YouTuber的相關報導，發文諷刺「弟弟被用完，軍事法庭又恢復了呢」，卓冠廷見狀留言替妻子發聲，直指該類言論是散播仇恨，怒批原PO躲在螢幕後踐踏別人家的悲劇傷痛，但相關留言疑似遭原PO隱藏。

卓冠廷隨後截圖並於Threads另發文表示，洪慈庸2度爭取替社會服務的機會，第一次當選後，全台各項國防相關服務紛紛找上門，她努力做，雖未必讓所有人滿意，但問心無愧；第二次選舉失利，她也坦然接受並淡出政壇，如今只是做自己想做的事，「請問礙到你什麼？」他更直言，沒有人想用悲劇換取位置，並強硬表示，若有人惡意抹黑、造謠，將依法提告，「有本事衝著我來」。





