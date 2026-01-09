洪慈庸當YTR! 老公卓冠廷暖心力挺：開新路

▲洪慈庸卸任公職轉當YTR！老公卓冠廷暖心力挺：靠自己開新路。（圖／YouTube:慈庸健康生活實驗室）

前立委洪慈庸卸下公職後，持續嘗試新方向，除了出任台灣智庫副執行長，也悄悄在YouTube平台創立頻道，正式成為YouTuber，分享健康飲食與生活內容。她的老公、新北市議員卓冠廷今（9日）也在社群平台發文力挺，不僅親自幫忙宣傳，更大讚妻子「完全靠自己，開拓一條全新的路。」

卓冠廷表示，洪慈庸卸任公職後，仍一邊幫忙他的工作、每天陪伴孩子小鹿，同時投入新的興趣經營頻道，讓他相當佩服。他也笑說，最近常有朋友遇到他時提到「有在看你老婆的健康飲食影片」，自己只能回應：「對，我現在也跟著吃得很健康！」

洪慈庸於去年11月17日在YouTube創立「慈庸健康生活實驗室」，目前已上傳多支影片，內容以健康飲食、生活實驗為主，逐步累積觀眾關注。卓冠廷也透露，自己平時較少主動分享太太的頻道，但這次洪慈庸特別規劃到三峽走訪在地茶文化，讓他相當喜歡，也從中學到不少。

卓冠廷在貼文中邀請大家前往觀看洪慈庸的頻道，並暖心喊話：「給最棒的慈庸大大的讚！」他也表示，未來夫妻倆還會一起介紹更多在地好吃、好玩的事物，持續透過不同方式與大家分享生活點滴。

