洪慈庸轉型YTR遭嗆「弟弟被用完」卓冠廷氣炸開轟：有種不要跑

政治中心／游舒婷報導

前立委洪慈庸去年宣布新身分，開設YouTube頻道拍攝影片紀錄自己的生活，日前，有網友在網路上轉發洪慈庸當起YouTuber的報導，留言大酸「弟弟被用完」，言論被卓冠廷看到後，馬上留言護妻：「有本事衝著我來！」

洪慈庸開YouTube頻道。（圖／取自洪慈庸YouTube「慈庸健康生活實驗室」）

洪慈庸宣布新身分後，不免招來網友的閒言閒語，有人就轉發相關新聞大酸「弟弟被用完」，甚至還有人表示「當初去凱道送仲丘的我跟白癡一樣」偏激言論讓人看了直搖頭。卓冠廷看到網友的評論，馬上在網友貼文底下留言，沒想到被對方隱藏。

卓冠廷發現後，截圖另發一篇文章向網友喊話，卓冠廷說，散播仇恨，躲在螢幕踩別人家悲劇傷痛的人，雖然可以隱藏貼文，但隱藏不了心態的卑劣。卓冠廷說，當年弟弟被虐死在軍中，太太爭取替大家服務的機會兩次，第一次當選後，全台灣國防相關服務全部找上她，雖然無法做到人人滿意，但也無愧於心。

卓冠廷留言護妻。（圖／取自Threads）

後來爭取連任失敗，她也沒有抱怨，承認就是自己努力不夠，後來才漸漸淡出政壇，到現在做自己想做的事，並沒有礙到其他人。

卓冠廷生氣直嗆：「你有本事衝著我來，要嗆來嗆，還有底下留言的人，告訴你們，我跟慈庸交往的時候，早已與前女友分手，要扯東扯西五四三，我一定告，有種不要跑。」

洪慈庸改行當YouTuber後，已經上傳了10幾部影片，跟大家分享她平時的生活和親子行程，卓冠廷也在社群上轉發幫老婆廣告，現在看到酸民留言更是留言力挺，相當支持老婆。

