洪慈庸轉型YTR遭酸：弟弟被用完！尪卓冠廷PO圖火大開噴

前立委洪慈庸當年因挺身弟弟洪仲丘案被大眾認識，加入剛成立的時代力量並當選立委，2019年因「理念不同」離開時任黨主席黃國昌所在陣營，後來為老公、新北市議員卓冠廷選擇淡出政壇、專注在家庭上。如今洪慈庸積極經營社群，憑藉健康減脂理念再吸一票粉絲，沒想到近期卻被網友挖出痛心事、更狠酸「弟弟被用完」；老公卓冠廷見狀也不忍了，親上火線護妻：「你有本事衝著我來，要嗆來嗆！」

洪慈庸去年開設頻道、轉型當YouTuber，分享台灣各地好吃好玩的景點，老公卓冠廷也全力支持、幫忙宣傳，大讚「我真的很佩服洪慈庸，她完全靠自己，開拓一條全新的路」。不過，在各大媒體報導此事後，有Threads網友貼出連結狠酸，「弟弟被用完，軍事法庭又恢復了呢」，卓冠廷怒現身留言反擊，卻疑似被原PO隱藏，令他忍不住發文，「散播仇恨，躲在螢幕後面狠踩別人家悲劇傷痛的人。隱藏的了我的貼文，隱藏不了心態的卑劣。」

對此，卓冠廷再度寫下該則留言，當年弟弟被虐死在軍中，太太洪慈庸2次爭取替大家服務的機會，第一次當選後，全台灣國防相關服務全部找上她，「她努力做，也許不一定每個人都滿意，但無愧於心」；第二次爭取連任雖以900票遺憾落敗，但洪慈庸沒有怨任何人，承認自己努力不夠，之後逐漸淡出政壇、做自己想做的事，「請問礙到你什麼？」。

卓冠廷狠嗆原PO，「躲在螢幕後面踩別人家的傷痛是最卑劣的行為，沒人想要用這種悲劇來換一個位置。看你過去的留言，就覺得你是一個很可悲的人。」並喊話對方不要針對洪慈庸，「你有本事衝著我來，要嗆來嗆，還有底下留言的人，告訴你們，我跟慈庸交往的時候，早已與前女友分手，要扯東扯西五四三，我一定告，有種不要跑」。









