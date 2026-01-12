洪慈庸轉當YTR遭嗆「弟弟被用完」 卓冠廷氣炸開轟：有種衝著我來

前立委洪慈庸。 圖：翻攝自洪慈庸臉書

[Newtalk新聞] 前立委洪慈庸去年開設YouTube頻道拍攝影片紀錄自己的生活。不過，有網友在網路上轉發洪慈庸當起YouTuber的報導，留言大酸「弟弟被用完」，相關言論被同為新北市議員的丈夫卓冠廷看到後，馬上留言護妻：「有本事衝著我來！」

洪慈庸宣布新身份之後，不免招來網友閒言閒語，有人專發相關新聞大酸「弟弟被用完」，甚至還有人表示「當初去凱道送仲丘的我跟白癡一樣」。相關偏激言論言論被卓冠廷看到，馬上在網友貼文底下留言，沒想到被對方隱藏。

對此，卓冠廷發現後，截圖另發一篇文章向網友喊話。他表示，散播仇恨，躲在螢幕後面狠踩別人家悲劇傷痛的人。隱藏的了我的貼文，隱藏不了心態的卑劣。

卓冠廷表示，弟弟當年是被虐待死在軍中。他太太洪慈庸爭取替大家服務的機會兩次，第一次有當選，全台灣國防相關服務全部找上她，她努力做，也許不一定每個人都滿意，但無愧於心；第二次爭取連任，差了900票，她沒有怨任何人，承認自己努力不夠，而後漸漸淡出政壇，「現在做她想做的事，請問礙到你什麼？」

他批評，躲在螢幕後面踩別人家的傷痛是最卑劣的行為，沒人想要用這種悲劇來換一個位置。看你過去的留言，就覺得你是一個很可悲的人。卓冠廷生氣直嗆：「你有本事衝著我來，要嗆來嗆，還有底下留言的人，告訴你們，我跟慈庸交往的時候，早已與前女友分手，要扯東扯西五四三，我一定告，有種不要跑。」

