洪慈庸遭嗆「弟弟被用完、軍事法庭又恢復」 卓冠廷反擊：沒人想用悲劇來換位置

台北市

前立委洪慈庸在卸下公職後，去年出任台灣智庫副執行長，並在YouTube平台創建新頻道。新北議員、她老公卓冠廷於9日貼出頻道連結表示，公開支持她並幫忙宣傳。不料卻有網友表示，「弟弟被用完，軍事法庭又恢復了呢」。對此，卓冠廷昨（11）日在Threads發文反擊，躲在螢幕後面踩別人家的傷痛是最卑劣的行為，沒人想要用這種悲劇來換一個位置。

洪慈庸去年11月17日在YouTube平台創建頻道，成為YouTuber，名稱為「慈庸健康生活實驗室」。而老公卓冠廷近期也在為她宣傳。

不料，社群平台Threads有網友貼出報導連結表示，「弟弟被用完，軍事法庭又恢復了」，底下有網友表示，「當初去凱道送仲丘的我跟白痴一樣」。但也有網友表示「軍事法庭重開錯了嗎？今非昔比共匪滲透嚴重不嚴辦不行」。

對此，卓冠廷昨日在Threads發文反擊，散播仇恨，躲在螢幕後面狠踩別人家悲劇傷痛的人。隱藏的了我的貼文，隱藏不了心態的卑劣。

卓冠廷再次強調，弟弟當年是被虐待死在軍中。我太太洪慈庸爭取替大家服務的機會兩次，第一次有當選，全台灣國防相關服務全部找上她，她努力做，也許不一定每個人都滿意，但無愧於心；第二次爭取連任，差了900票，她沒有怨任何人，承認自己努力不夠，而後漸漸淡出政壇，現在做她想做的事，請問礙到你什麼？

卓冠廷痛批，躲在螢幕後面踩別人家的傷痛是最卑劣的行為，沒人想要用這種悲劇來換一個位置。你有本事衝著我來，要嗆來嗆，還有底下留言的人，告訴你們，我跟慈庸交往的時候，早已與前女友分手，要扯東扯西五四三，我一定告，有種不要跑。

▲ 圖／翻攝自卓冠廷Threads

不過，這名網友在底下留言回應，「我又沒說謊。總統賴清德回復軍事審判的時候，也沒看到，洪慈庸抗議反對啊，反而超溫和的提醒賴清德耶」。

