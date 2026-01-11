洪易雕塑《鏡花蟲洞宴》 南海學園戶外展出

記者黃朝琴／臺北報導

藝術家洪易《鏡花蟲洞宴》戶外雕塑展，即起於臺北南海學園展出，洪易數十件雕塑，以繽紛色彩與圓潤造型，將民俗、神話與當代文化圖騰，化為外星人與動物角色，穿梭於南海學園的古蹟與歷史建築之間，跨越物種和語言，穿梭於時空與想像，彷彿一場歡樂的「星際動物派對」，不僅是視覺嘉年華會，更是關於「多元共生」與「包容理解」的現代和諧性寓言。

《鏡花蟲洞宴》戶外雕塑展打破傳統室內展示形式，在南海學園建構出一條橫跨多館的「戶外雕塑走廊」，展區串連國立歷史博物館、國立臺灣藝術教育館、臺灣工藝中心臺北當代分館3館廣場與戶外空間，讓作品與歷史建築、當代街景自然融合，原來藝術就在你我身邊，洪易的雕塑讓藝術融入風景，也融入日常。

展名「鏡花」寓意繽紛的想像力，「蟲洞」則代表穿越古今與時空的通道，邀請觀者跟隨洪易的作品穿越古今，進入奇幻藝術廊道，展期至5 月 24 日，全天開放且免票參觀。

《鏡花蟲洞宴》戶外雕塑展由藝術家洪易親自策展，包括兩個系列，「外星生物」系列，結合幽默的「愛心手勢」與科技感的鏡面材質，反射周遭綠意與觀者自身，探討人與未知的連結，「動物系列」以簡約趣味的動物造型，傳遞「多元共生」與「包容理解」的和諧寓言，邀請大家置身其中體會，無論來自宇宙的幻想，或與自然生命交集。

藝術家洪易《鏡花蟲洞宴》戶外雕塑展，即起於臺北南海學園展出。（史博館提供）

「外星生物」系列，結合幽默的「愛心手勢」與科技感的鏡面材質。（史博館提供）

「動物系列」以簡約趣味的動物造型，傳遞「多元共生」與「包容理解」的和諧寓言。（史博館提供）

洪易雕塑讓藝術融入風景，也融入日常，穿梭於南海學園的古蹟與歷史建築之間。（史博館提供）

《鏡花蟲洞宴》戶外雕塑展南海學園登場，展期至5 月 24 日，全天開放且免票參觀。（史博館提供）