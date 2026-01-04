洪晴瀠創新教學、推音樂平權 獲藝術教育貢獻獎肯定

新北市秀朗國小音樂教師洪晴瀠在教學上不斷創新，推動音樂平權與合唱教育，獲得教育部藝術教育貢獻獎肯定。

新北市秀朗國小合唱團在洪晴瀠老師的指導下，參加全國鄉土歌謠比賽，榮獲全國特優。

新北市秀朗國小音樂教師洪晴瀠，在教學上不斷創新，自創桌遊教具與口訣，將抽象樂理變得趣味，她同時深耕合唱教育，不僅帶領秀朗國小合唱團屢屢奪下全國特優，更擔任拉縴人文化藝術基金會音樂總監，將合唱教育推廣到澎湖及偏鄉學校，並推動音樂平權，讓特教生也能進入國家音樂殿堂欣賞音樂，洪晴瀠在音樂教育的耕耘，讓她獲得教育部114年「藝術教育貢獻獎」的肯定。

洪晴瀠執教24年，卻從未停下學習與創新的腳步，她的音樂課不是老師彈琴、學生唱歌而已，她設計「互動式音樂桌遊」、創作「注音符號歌」、「音符減肥記」、「斑馬鍵盤一家人」等歌曲及故事，幫助學生記憶鋼琴鍵盤位置、音符變化等，讓抽象的音樂符號變得生動，她說，透過教學引導學生以身體的律動、繪畫的線條，還有遊戲的方式感受音樂的美好，希望她的音樂課「有效又有笑」。

廣告 廣告

不僅教學創新，洪晴瀠更推動合唱教育，帶領曾任教學校合唱團參加學生音樂比賽，榮獲全國26座特優、43座優等優異成績，同時擔任拉縴人文化藝術基金會音樂總監的她，帶領拉縴人團隊執行「偏鄉藝術巡迴ㄅㄨㄅㄨ車」計畫，將音樂種子撒下新北、南投、臺中、雲林、高雄、臺東等地的偏鄉學校，並長年協助澎湖縣發展合唱，至今協助4個國中及8個國小成立合唱團隊，並在澎湖成立拉縴人少年兒童合唱團澎湖分部，讓菊島孩子，唱出島嶼的聲音。她表示，偏鄉缺乏資源，感謝拉縴人團隊願意前進偏鄉，讓每個孩子都有機會感受到合唱的樂趣與喜悅，也希望合唱越來越興盛。

此外，她也推動音樂平權，不僅指導新竹特教學校學生感受音樂，更讓他們登臺演出，展現自己，同時也與國家兩廳院推動「輕鬆自在場」音樂會，讓因健康因素無法控制聲音的特殊生也能進入音樂廳欣賞音樂，洪晴瀠說，人的生活離不開音樂，她希望打破音樂的高高在上，讓身體不便的孩子，不因此而被拒於門外，而是人人都可親近音樂，不受束縛。

獲得藝術教育貢獻獎「教學傑出類」的肯定，洪晴瀠說，能獲此殊榮，除了感謝外，也意味承擔更多責任，她會更努力推廣藝術教育，讓音樂在孩子心中種下，讓一顆種子成為一座歌聲的森林。