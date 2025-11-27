洪暐哲劉子銓合演音樂劇 用表演珍惜人生夢想

（中央社記者洪素津台北27日電）演員劉子銓和歌手洪暐哲合作韓國人氣音樂劇「我的遺願清單」台灣中文版，劉子銓表示此劇雖然談論死亡，反而讓他珍惜活著的每一天；洪暐哲則透過演出來珍惜自己努力完成的夢想。

「我的遺願清單」台灣中文版講述一位剛從矯正學校出來、對人生失去希望的少年，與身患絕症、仍想完成夢想的少年之間的故事，2人透過「人生100項遺願清單」，踏上重新認識「活著」意義的旅程。該劇曾被選入韓國青少年生命教育教材之一，台灣製作則在原作基礎上注入本地青年語感與情感節奏，成為兼具笑淚與深度的青春共感之作。

以歌手身分出道、擁有強大舞台魅力的洪暐哲，此次挑戰音樂劇演出，他透過新聞稿表示：「在排練過程中，感覺自己像真的活進角色裡，每次唱歌時都會想到自己想完成的夢。」劉子銓則分享「這部戲雖然談死亡，但讓我更珍惜活著的每一天。」

被問到自己有無想完成的心願，洪暐哲表示，深刻感受到劇中角色面對生命的態度，「有些事不是要多宏大，而是如果現在不做，以後可能就來不了」，坦言會選擇一件自己一直掛念、卻總是被推遲的小夢想，真的去實現它。（編輯：李亨山）1141127