洪暐哲挑戰全韓文單曲 西門町開唱吸引觀光客頻問：是韓國歌手嗎？

2025年對洪暐哲而言是別具意義的一年，除了音樂作品持續推出，更接連參與音樂劇《我的遺願清單》與戲劇《整形過後》的演出，橫跨歌唱、舞台劇與影視領域，亮眼表現也讓他被粉絲與媒體封為「全能偶像」。從舞台到鏡頭前，他不斷突破自我、嘗試不同角色樣貌，也讓外界看見他在演藝之路上的企圖心與成長幅度。

洪暐哲於「西門play樂購町」紅樓前廣場舉辦全新單曲〈어쩌면 너도 或許你也〉簽唱會。（圖／年代整合行銷提供）

不僅如此，洪暐哲也預告今年將舉辦個人專場演唱會，並持續推出全新單曲作品，專輯計畫也正如火如荼籌備中，展現全力衝刺音樂事業的決心與野心。他表示：「這一年對我來說是累積，也是爆發，希望把這幾年所有學到的東西，都放進音樂裡呈現給大家。」

洪暐哲現場首度公開演唱韓文新歌。（圖／年代整合行銷提供）

日前洪暐哲於「西門play樂購町」紅樓前廣場舉辦全新單曲〈어쩌면 너도 或許你也〉簽唱會，現場首度公開演唱韓文新歌，吸引大批歌迷到場支持，場面相當熱烈。活動不僅引起路過的韓國觀光客頻頻駐足詢問「是韓國歌手嗎？」甚至還有遠從匈牙利前來的粉絲到場互動，讓洪暐哲感動表示：「看到不同國家的粉絲為了我來到這裡，真的很不可思議，也很感謝。」他也心疼地說：「很多粉絲從白天一路等到晚上，天氣又這麼冷，真的辛苦他們了！」字字句句流露真誠與感謝。

洪暐哲預告今年將舉辦個人專場演唱會。（圖／年代整合行銷提供）

新歌〈어쩌면 너도（或許你也）〉是洪暐哲為戲劇《整形過後》特別獻聲的韓文插曲。歌曲以溫柔卻深刻的情感，描寫人們在生命裂縫中尋找修補方式的過程——有人選擇手術刀，有人選擇時間，而洪暐哲則用歌聲，替一段來不及好好告別的感情，找回最真實的模樣。細膩而真摯的詮釋，也讓不少觀眾直呼「一聽就走心」、「情緒直接被帶進去」。

洪暐哲發行全新單曲。（圖／年代整合行銷提供）

談到這首歌的錄製過程，洪暐哲透露其實壓力不小，因為是第一次完整挑戰韓文抒情曲，希望發音與情感都能做到位。他坦言：「那段時間每天都在反覆聽、反覆練，只希望不要辜負這首歌，也不要辜負戲。」這份用心也成功反映在作品中，獲得不少粉絲與觀眾好評。



除了獻聲演唱插曲，洪暐哲也在《整形過後》中飾演護理師林麟，談到首次拍戲的心情轉折，他坦言一開始其實相當不安：「剛開始拍攝真的可以用『驚嚇』兩個字形容，因為以前唱跳表演舞台的妝造都很精緻，但拍戲時導演要求要自然、貼近護理人員的設定，所以我幾乎不上底妝，只做簡單遮瑕跟修容，一開始真的很焦慮。」直到看見鏡頭中的自己，他才慢慢理解導演的用意：「後來發現那樣的自己很真實，也更貼近角色，才懂導演說的『真實才是本質』。」

洪暐哲接連參與音樂劇《我的遺願清單》與戲劇《整形過後》的演出。（圖／年代整合行銷提供）

洪暐哲也分享，這次拍戲讓他學到很多關於「收」與「留白」的表演方式，和舞台上比較外放的演出截然不同，對他來說是一次很珍貴的經驗。他笑說：「真的很希望大家可以去看看《整形過後》，也期待大家看到不一樣的我。」在音樂、舞台與戲劇多線並進的2025年，洪暐哲正一步步拓展自己的可能性，用作品證明「全能」不只是稱號，而是實力的累積。

