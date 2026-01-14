洪暐哲挑戰全韓文 簽唱會吸引觀光客打卡

記者戴淑芳／台北報導

洪暐哲接連參與音樂劇《我的遺願清單》與戲劇《整形過後》的演出，橫跨歌唱、舞台劇與影視領域，亮眼表現也讓他被粉絲與媒體封為「全能偶像」。

洪暐哲也預告今年將舉辦個人專場演唱會，並持續推出全新單曲作品，專輯計畫也正如火如荼籌備中，展現全力衝刺音樂事業的決心與野心。」

日前洪暐哲於「西門play樂購町」紅樓前廣場舉辦全新單曲〈或許你也〉簽唱會，現場首度公開演唱韓文新歌，吸引大批歌迷到場支持，場面相當熱烈。活動不僅引起路過的韓國觀光客頻頻駐足，甚至還有遠從匈牙利前來的粉絲到場互動，讓洪暐哲感動表示：「看到不同國家的粉絲為了我來到這裡，真的很不可思議，也很感謝。」

新歌〈或許你也〉是洪暐哲為戲劇《整形過後》特別獻聲的韓文插曲。談到這首歌的錄製過程，洪暐哲透露其實壓力不小，因為是第一次完整挑戰韓文抒情曲，希望發音與情感都能做到位。這份用心也成功反映在作品中，獲得不少粉絲與觀眾好評。