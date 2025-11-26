洪暐哲攜手劉子銓「活著的意義」 挑戰韓國千場經典音樂劇

劉子銓曾在《我們與惡的距離2》中展現深刻演技，這次與新生代唱跳歌手洪暐哲首度跨界合作，聯手主演韓國人氣音樂劇《我的遺願清單》台灣中文版，將於11月29日至12月19日於西門紅樓劇場首演。該劇韓國原版，自2014年首演至今演出超過千場，也曾被選入韓國青少年生命教育教材。

《我的遺願清單》（圖／C MUSICAL 提供）

《我的遺願清單》講述一位剛從矯正學校出來、對人生失去希望的少年宋子烈（劉子銓、周家寬飾），與身患絕症、仍想完成夢想的少年海齊（洪暐哲、許博維飾）之間的故事。兩人透過海齊「人生100項遺願清單」，踏上重新認識「活著」意義的旅程。

以歌手身份出道的洪暐哲，此次挑戰音樂劇演出，他表示：「在排練過程中，感覺自己像真的活進角色裡，每次唱〈My Bucket List〉時都會想到自己想完成的夢。」年僅二十出頭的劉子銓則在戲劇作品後再次突破自我：「這部戲雖然談死亡，但讓我更珍惜活著的每一天。」

《我的遺願清單》洪暐哲（圖／C MUSICAL 提供）

首次合作的兩人被問到想完成的心願時，洪暐哲笑說：「我現在最想做的一件事就是想帶家人一起去一趟沒有鬧鐘、沒有規劃的旅行，想每天睡到自然醒。」他也因排練過程中深刻感受到劇中角色面對生命的態度，而提醒自己「有些事不是要多宏大，而是如果現在不做，以後可能就來不了。」

劉子銓則興奮表示：「我想要去金字塔！因為我想看金字塔到底是人類做的還是外星人做的！」展現出新世代直率幽默的個性。

《我的遺願清單》（圖／C MUSICAL 提供）

談到首次挑戰音樂劇最難的部分，兩人默契十足地指出，音樂劇不像戲劇只有台詞，情緒必須與音樂緊密連結，歌詞與表演節奏需要同步進行，同時顧及呼吸、情緒、走位，難度不小，加上無法喊卡重來，讓兩人在迎接首演前既緊張又興奮。

除了洪暐哲與劉子銓外，音樂劇界實力派演員周家寬、許博維也共同參與演出，四人輪番上陣，詮釋這段跨越生死的青春之旅。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導