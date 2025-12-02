洪暐哲自稱「天生奶狗眼」 列跟姐姐在一起3好處

《整形過後》除了集結温昇豪、張榕容、安心亞等人氣演員，還找來洪暐哲、曾向鎮和禾雁凱，被網友封為《整形過後》的「養眼天菜陣容」。

洪暐哲劇中飾演爵仕美診所護理師「林麟」，他笑稱自己靠天生奶狗眼吸引姐姐粉：「大家都說我看起來很無辜，第一次見導演，他就說我是那種告白不成功也很讓人心軟的類型，所以我會努力裝可愛的。」

劇中洪暐哲是典型「向日葵弟弟」，只要看到楊雅頌（張榕容 飾）眼神就會亮起來。洪暐哲分析，「雅頌外型很有魅力，但更重要的是，她真的照顧林麟。外冷內暖的反差，會讓弟弟很著迷。」除了對角色的稱讚，洪暐哲大力稱讚，「榕容姐太多優點，率真、嚴格、貼心、漂亮、有趣，講不完！」問到愛上姐姐的好處，他露出招牌小狗笑：「姐姐很霸氣、很細心、會照顧人，被姐姐疼的感覺真的很好。」

曾向鎮飾演唇顎裂。（圖／六魚文創）

曾向鎮在《整形過後》中飾演先天唇顎裂留下疤痕的小康，他必須呈現出「自卑與倔強並存」的複雜性格，「嘴唇加上特化後的那一刻，真的會不想讓人看到自己的樣子，那種想躲起來的衝動是自然反應。」

面對劇中小康因外貌承受霸凌與惡意時的忍耐，與他個性也有相似之處：「出社會一定會遇到很多不合理的事情，有時站在對方角度想想，也就能理解了。」問及是否有過容貌焦慮？他老實表示：「以前沒有，但現在拍戲突然長痘痘會很焦慮，因為會卡妝！但這算容貌焦慮嗎？」展現他認真可愛的一面。

禾雁凱。（圖／六魚文創）

男團ARKiS成員禾雁凱戲劇初體驗就獻給《整形過後》，劇中飾演「爵仕美」護理幫的成員之一「小安」。他坦言第一次拍戲壓力相當大：「一開始真的很緊張，在鏡頭前展現能量真的不容易，很佩服前輩的專業。」他特別喜歡與護理幫共同組成的「諮詢師聯盟」戲份：「每次跟另外兩位護理師對戲都超自然，像真的一起工作一樣，完全沒有在演戲。」至於未來有無想挑戰的角色？他直呼很好奇温昇豪飾演的整外神醫：「想要嘗試看看這種需要專業技能、氣場也很足的角色！」