洪暐哲願望清單只想睡到自然醒 劉子銓想到埃及解謎
以《我們與惡的距離2》展現深刻演技的劉子銓，與新生代唱跳歌手洪暐哲首度跨界合作，聯手主演韓國人氣音樂劇《我的遺願清單》台灣中文版。洪暐哲分享：「在排練過程中，感覺自己像真的活進角色裡，每次唱〈My Bucket List〉時都會想到自己想完成的夢。」而年僅二十出頭的劉子銓則在戲劇作品後再次突破自我：「這部戲雖然談死亡，但讓我更珍惜活著的每一天。」
《我的遺願清單》講述一位剛從矯正學校出來、對人生失去希望的少年宋子烈（劉子銓、周家寬飾），與身患絕症、仍想完成夢想的少年海齊（洪暐哲、許博維飾）之間的故事。兩人透過時日不多的海齊「人生100項遺願清單」，踏上重新認識「活著」意義的旅程。韓國原版自2014年首演至今超過千場演出，也曾被選入韓國青少年生命教育教材之一。台灣製作則在原作基礎上注入本地青年語感與情感節奏，成為兼具笑淚與深度的青春共感之作。
以歌手身份出道、擁有強大舞台魅力的洪暐哲，此次挑戰音樂劇演出首次合作的洪暐哲及劉子銓，被問到自己有沒有什麼想完成心願時，洪暐哲說：「我現在最想做的一件事就是想帶家人一起先去一趟沒有鬧鐘沒有規劃的旅行，想可以每天睡到自然醒。不過也因為在排練《遺願清單》的過程中，深刻感受到劇中角色面對生命的態度「有些事不是要多宏大，而是如果現在不做，以後可能就來不了」。所以我會選擇一件自己一直掛念、卻總是被推遲的小夢想，真的去實現它。」劉子銓則是興奮地說：「我想要去金字塔！因為我想要看金字塔到底是人類做的還是外星人做的！」
至於首次挑戰音樂劇最難的地方是什麼？洪暐哲及劉子銓默契十足地表示，音樂劇不像戲劇只有台詞，情緒要跟音樂緊密連結，歌詞和表演的節奏得一起走。要同時顧呼吸、情緒、走位，真的不容易，而且也不能重來喊卡，所以面對即將來臨的首場公演，兩個人都是既緊張又期待。
《我的遺願清單》是 C MUSICAL 繼《小王子》、《Let Me Fly》、《有真與有真》之後推出的第四齣韓版授權中文化音樂劇，同時也是西門紅樓開館以來首度登場的韓國授權音樂劇。藝術總監張芯慈表示：「洪暐哲與劉子銓兩人代表著當代青年——面對壓力、也在尋找自我。希望觀眾在他們的歌聲與眼神中，療癒自己的不安與獲得生活中需要的勇氣。」
除了洪暐哲與劉子銓外，音樂劇界實力派演員周家寬、許博維也共同參演，四人輪番上陣，詮釋這段跨越生死的青春之旅。《我的遺願清單》不只是音樂劇，更像是一封寫給年輕世代的信——在每個想放棄的瞬間，都能重新找到屬於自己的生命奇蹟。本劇將於11月29日至12月19日於西門紅樓劇場首演，為年底劇場圈最受矚目的青春音樂劇之一。
