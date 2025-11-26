洪暐哲 劉子銓跨界合作音樂劇 迎首演

劉子銓與新生代唱跳歌手洪暐哲首度跨界合作音樂劇。

記者戴淑芳∕台北報導

曾以《我們與惡的距離2》展現深刻演技的劉子銓，與新生代唱跳歌手洪暐哲首度跨界合作音樂劇，直呼既緊張又期待。

《我的遺願清單》講述一位剛從矯正學校出來、對人生失去希望的少年宋子烈（劉子銓、周家寬飾），與身患絕症、仍想完成夢想的少年海齊（洪暐哲、許博維飾）之間的故事。台灣中文版將於11月29日至12月19日於西門紅樓劇場首演。

以歌手身分出道、擁有強大舞台魅力的洪暐哲，此次挑戰音樂劇演出，「在排練過程中，感覺自己像真的活進角色裡，每次唱〈My Bucket List〉時都會想到自己想完成的夢。」

而年僅20歲出頭的劉子銓，則在戲劇作品後再次突破自我：「這部戲雖然談死亡，但讓我更珍惜活著的每一天。」

對於首次挑戰音樂劇，洪暐哲及劉子銓默契十足地表示，音樂劇不像戲劇只有台詞，情緒要跟音樂緊密連結，歌詞和表演的節奏得一起走。要同時顧呼吸、情緒、走位，真的不容易，而且也不能重來喊卡，所以面對即將來臨的首場公演，兩個人都是既緊張又期待。