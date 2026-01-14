洪暐哲《整形過後》壓力不小 西門町首唱韓文新歌吸引韓國觀光客

〔記者陳慧玲／台北報導〕洪暐哲日前到「西門play樂購町」紅樓前廣場舉辦簽唱會，首次公開演唱韓文新歌，吸引不少韓國觀光客好奇詢問是韓國歌手在表演嗎？另外也有遠從匈牙利前來的粉絲到場互動。

近期洪暐哲在《整形過後》飾演護理師，也獻唱韓文插曲《或許你也》，透露錄製過程壓力不小，「那段時間每天都在反覆聽、反覆練，只希望不要辜負這首歌，也不要辜負戲。」

另外洪暐哲也預告，今年將舉辦個人專場演唱會，並持續推出全新單曲作品，他表示：「這一年對我來說是累積，也是爆發，希望把這幾年所有學到的東西，都放進音樂裡呈現給大家。」他也談到：「真的很希望大家可以去看看《整形過後》，也期待大家看到不一樣的我。」

