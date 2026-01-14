洪暐哲「整形過後」挑戰全韓文插曲 簽唱會吸外國觀光客打卡當景點

洪暐哲日前於「西門play樂購町」紅樓前廣場舉辦新歌簽唱會。（年代整合行銷提供）

洪暐哲日前於「西門play樂購町」紅樓前廣場舉辦全新單曲〈어쩌면 너도 或許你也〉簽唱會，現場首度公開演唱韓文新歌，吸引大批歌迷到場支持，還引起路過的韓國觀光客頻頻駐足詢問「是韓國歌手嗎？」甚至還有遠從匈牙利前來的粉絲到場，讓洪暐哲感動表示：「看到不同國家的粉絲為了我來到這裡，真的很不可思議，也很感謝。」他也心疼地說：「很多粉絲從白天一路等到晚上，天氣又這麼冷，真的辛苦他們了！」

新歌〈어쩌면 너도（或許你也）〉是洪暐哲為戲劇《整形過後》獻聲的韓文插曲。談到這首歌的錄製過程，洪暐哲透露其實壓力不小，因為是第一次完整挑戰韓文抒情曲，希望發音與情感都能做到位。他坦言：「那段時間每天都在反覆聽、反覆練，只希望不要辜負這首歌，也不要辜負戲。」

洪暐哲橫跨歌唱、舞台劇與影視領域，被封為「全能偶像」。（年代整合行銷提供）

除了獻聲演唱插曲，洪暐哲也在《整形過後》中飾演護理師林麟，首次拍戲的他坦言一開始其實相當不安：「剛開始拍攝真的可以用『驚嚇』兩個字形容，因為以前唱跳表演舞台的妝造都很精緻，但拍戲時導演要求要自然、貼近護理人員的設定，所以我幾乎不上底妝，只做簡單遮瑕跟修容，一開始真的很焦慮。」直到看見鏡頭中的自己，他才慢慢理解導演的用意：「後來發現那樣的自己很真實，也更貼近角色，才懂導演說的『真實才是本質』。」

洪暐哲在音樂、舞台與戲劇多線並進的2025年，一步步拓展自己的可能性，也預告今年將舉辦個人專場演唱會，並持續推出全新單曲作品，專輯計畫也正如火如荼籌備中，展現全力衝刺音樂事業的決心與野心。他表示：「這一年對我來說是累積，也是爆發，希望把這幾年所有學到的東西，都放進音樂裡呈現給大家。」

