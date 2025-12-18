洪森父子陷四面楚歌! 泰停火通告要柬投降式配合 還保留「重新開火權」

柬埔寨前總理洪森在遭受泰國軍事打擊後，幾乎未獲任何國家公開聲援，中國、美國、韓國皆未明確表態，就連柬埔寨國內具象徵地位的西哈努克家族也未公開發聲。 圖 : 翻攝自CCTV（資料照）

[Newtalk新聞] 帳號「邊解感」在騰訊網上發布文章，表示泰國政府於 12 月 16 日邊境戰事進入第 9 天之際，公開向柬埔寨發出「停火通告」，地點位於兩國邊境區域。然而，此通告實質要求柬方須先全面停止軍事行動並配合泰軍清除邊境地雷，否則泰方保留隨時重新動武的權利。同時，泰國同步啟動對柬埔寨的燃料進口封鎖，並藉空襲電詐園區塑造正義形象，將戰事延伸至經濟與輿論戰場，建立全面優勢。

泰國政府近日向柬埔寨發出的「停火通告」，內容強硬，要求柬方必須先全面停止軍事行動，並主動配合泰軍清除邊境地雷帶，表面上看似和平提議，實質上被分析為對柬方軍事行動合法性的全面否定與壓制。更關鍵的是，泰方在通告中保留「根據安全威脅可重新採取行動」的模糊空間，意味即使柬方滿足條件，泰國仍可單方面再次動武，使停火更像是一種戰術控制手段，而非讓步。

泰軍戰機轟炸柬埔寨境內橋樑。 圖 : 翻攝自萬全

自 12 月中旬起，泰方加強管控經由寮國進入柬埔寨的燃料運輸線路，以「防止戰略物資流入戰區」為由，實質切斷柬埔寨的能源命脈。柬埔寨國內幾乎不產石油，軍用與民用燃料均依賴進口，泰國此舉等同削弱其持續作戰能力。泰國還與寮國磋商設立「燃料分流通道」，確保石油不會中轉至柬埔寨，顯示封鎖是長期戰略之一，意在構建外交、軍事與經濟的整體圍堵網，燃料短缺預計將迅速衝擊柬埔寨民用領域，影響交通、發電與民生，可能動搖內部穩定。

泰方加強管控經由寮國進入柬埔寨的燃料運輸線路，以「防止戰略物資流入戰區」為由，實質切斷柬埔寨的能源命脈。（示意圖） 圖：擷取自 @dianzhuXS X 分享影片

文章指出，在資訊戰場上，泰國藉空襲摧毀柬埔寨境內多個電詐園區的畫面，透過社交平台與親泰媒體廣泛傳播，將軍事行動與「打擊犯罪」掛鉤，重塑國際輿論敘事。此舉一方面為泰國軍事行動披上正義外衣，模糊戰爭責任；另一方面在國內營造道德制高點，爭取民意支持。柬埔寨雖否認電詐園區為軍事目標，指控泰軍違反國際人道法，但因未能迅速提供完整證據，話語權處於劣勢。

外部調解方面，美國總統川普曾高調介入斡旋，但泰國外交部迅速否認其方案，強調停火前提仍是柬方先行停火與排雷，實質拒絕調解。相比之下，中方在調解過程中重申「保持克制」、「推動降溫」等原則，未主動提出具體方案。

美國總統川普曾高調介入斡旋，但泰國外交部迅速否認其方案。 圖 : 翻攝自徐量

分析指出，泰國此時強硬推進戰事，與其國內政局密切相關。泰國議會已提前解散，預計 45 至 60 天內舉行大選，現任阿努廷政府欲藉一場掌控在手、傷亡可控的邊境衝突，塑造「強勢穩健」形象，爭取選民支持。反觀柬埔寨，不僅戰場被動，後勤受阻，國際支持有限，若戰事延長，國內反戰聲浪可能衝擊洪森政權的穩定性。

