「洪榛林捐贈百臺輪椅」回饋醫療體系 完成年度公益心願

【警政時報 薛秀蓮／台北報導】2025年12月17日，《轉念創造無限》作者洪榛林以感恩的心捐贈35臺附點滴架與安全帶的輪椅給予臺北長庚醫院，完成他在今年捐贈100臺輪椅的心願。

澄清綜合醫院總院長周思源親臨現場，於澄清綜合醫院中港分院頒發感謝狀。（圖／洪榛林 提供）

回顧洪榛林的人生歷程，18歲時曾逃家、孑然一身，19歲即考入臺灣經營之神王永慶先生所創立的南亞塑膠有限公司工程部門，獲得一份穩定工作，讓他得以在臺北立足、成長、茁壯，逐步累積實力，奠定日後翻身的重要基礎，並有能力回饋社會。

臺中榮民總醫院黃蜀雯主任代表接收洪榛林捐贈並頒發感謝狀，洪榛林另致贈其著作《轉念創造無限》。（圖／洪榛林 提供）

洪榛林對於長庚醫院有著一份特殊的情感，因為這裡不僅是老老闆王永慶所創立的醫院，更是曾經救過他兒子生命的醫院。因此他以具體行動，捐贈35臺輪椅回饋長庚醫院。

廣告 廣告

回顧2025年洪榛林捐贈100臺輪椅的歷程，他首先在4月10日捐贈35臺附點滴架輪椅給臺中榮總醫院，由院內黃蜀雯主任頒發感謝狀。當時他在臉書發起倡議「飛機少坐一趟商務艙，省下十幾萬用於回饋社會，發揮最大的可用價值」。他期許自己有傳愛的影響力，堅持善的循環，把愛傳出去

洪榛林此次共捐贈輪椅35臺，其中25臺先行配置於林口長庚統一管理，並於當日現場提供10臺輪椅即時投入使用，以支援門診醫療需求。（圖／洪榛林 提供）

接著於4月14日再次捐贈30臺給臺中澄清醫院中港分院，澄清醫院周思源總院長以高規格的接待，並在院內特舉辦輪椅捐贈活動。洪榛林再次發起「人人每年少買一個名牌包，省一些些個人的需求，做一個手心向下的人，讓我們有愛無礙，回饋社會」。

洪榛林感言道：有幸今世能從貧窮户翻身，逆轉到如今的地位。深覺除了自己堅持努力之外，能有捨才有得。他更感恩老天，讓他在每一次的機會當中，都能把握翻身不錯過，因而能有今日的成就。期許自己可以成為有影響力的人，給位於貧窮線下的人一些希望。

更多警政時報報導

【獨家】權勢黑手（上）仟萬採購案女業務控遭強制猥褻 報案竟換來開除與刑告

【獨家】權勢黑手（下）查證函無人回應 企業沉默、冷血處理