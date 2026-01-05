洪榮宏三婚遭疑婚變！認與嫩妻分居3個月 鬆口「配偶欄」現況
記者徐珮華／台北報導
洪榮宏3度步入婚姻，與小11歲「小鄧麗君」張瀞雲結婚8年，日前女方卻接連發文寫下「生活會把善良的人逼到無路可退」、「我不是一個工具！也不是一個物件！我是一個需要被尊重的靈魂」等文字抒發心境，遭疑婚變。今（5）日洪榮宏出席「舊情綿綿」演唱會首次練團，也分享婚姻近況。
洪榮宏去年10月底接受攝護腺雷射汽化手術，25歲兒子洪亮特地燉雞湯替他補身，今日也陪同現身排練，展現父子情深。只是當被問及張瀞雲是否貼身照顧，洪榮宏透露岳母在他開刀前才不慎摔傷，老婆那段時間都在高雄照顧母親，兩人「分居」至今約3個月。
而洪榮宏17日將於高雄流行音樂中心（高流）開唱，被問到張瀞雲是否會到場力挺，他坦言「要看岳母狀況，應該不方便」，也透露岳母近來狀況不太理想，不清楚老婆會照顧到何時。儘管目前分隔兩地生活，但他強調夫妻之間並無吵架或冷戰，平時仍會因岳母身體狀況保持聯絡，配偶欄「當然還在」，並未生變。
演唱會進入倒數階段，洪榮宏表示仍不能透露嘉賓，但預告算是年輕的歌手，保證讓觀眾感到驚喜，且兩人會同台合唱，不忘幽默吐槽江蕙未邀嘉賓：「不會像二姐（江蕙）那樣，不會跟觀眾合唱。」至於演唱會造型，他透露將依專輯風格打造，不同於2年前台北小巨蛋演唱會的華麗路線，這次將回歸較時尚、年輕的風格。
