洪榮宏出院了！向眾人致謝這1事 幽默預告「做完月子就開唱」

記者陳宣如／綜合報導

臺語金曲歌王洪榮宏於上個月在臉書發文，表示自己因攝護腺問題入院動刀治療，這則消息令粉絲憂心不已，也在社群間掀起不少討論。洪榮宏今（5）日發佈自己順利手術後出院的照片，並打趣表示：「接下來一個月的療程靜養（坐月子）！」同時他也向教友及粉絲致謝，感激他們在自己住院這段期間給予的禱告與鼓勵，並表示「動一動恢復得快」，透露目前的恢復情況良好。

洪榮宏因攝護腺問題動手術住院。（圖／翻攝自洪榮宏臉書）

洪榮宏10月31日突然在社群平台貼出戴口罩、閉眼躺在病床上的照片，並寫下「預備心情，準備開刀」，讓不少粉絲擔心偶像身體出狀況。原來洪榮宏是攝護腺出了點狀況，因此聽從醫師建議住院開刀治療，11月1日當天他也在臉書分享每個治療動態的時間點，從在病房著手術衣、動手術，直到回到病房，全程不過兩小時。11月3日洪榮宏即在臉書發布推著點滴架，在醫院走廊步行的照片，讓粉絲們鬆一口氣。

廣告 廣告

洪榮宏10月31日突然PO出送醫照片，讓粉絲擔心不已。（圖／翻攝自洪榮宏臉書）

今日洪榮宏繼續在臉書公布最新動態，透露自己已經出院了，並不忘向粉絲喊話「期待高流，舊情綿綿演唱會跟大家見面 ! 」洪榮宏說自己將專心休養一個月、調整狀態，希望以最佳的狀態在明（2026）年1月17日於高雄流行音樂中心舉辦的《舊情綿綿》個人演唱會上與粉絲見面。許多支持他的粉絲紛紛留言「恭喜洪大哥出院，回家好好靜養，記得要好好坐月子喔」、「祝您早日康復，很期待舊情綿綿演唱會」、「早日康復，主與你同在，阿門」、「祝洪榮宏歌王早日康復，健康愉快」。

台語歌王洪榮宏明年1月將在高雄開唱。（圖／阿爾發音樂提供）

更多三立新聞網報導

沈玉琳爆抗癌成功出院回家！潘若迪出面不忍鬆口了 揭他「真實病況」

金鐘60／首位越南籍視帝！連炳發在異鄉嘆「媽剛出院」 盼媽媽能開心

入院搶命11天 李怡貞70歲父親出院了！她嘆：接下來看爸爸的造化

出院了！31歲人氣男星「住院12天」 親吐劫後心聲：像被帶去另一個世界

