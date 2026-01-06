洪榮宏挖出59歲資深玉女驚人舊照 退出10年近況令人好奇

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌王洪榮宏正積極備戰高雄流行音樂中心演唱會，出道超過40年的他，近日翻出1張80年代與資深玉女蔡幸娟合拍的雜誌封面，引發熱烈討論。

洪榮宏在臉書開心分享：「翻到了這本明星封面，榮宏幸娟跟大家拜年。」照片中兩人青澀模樣曝光，讓不少歌迷直呼驚喜。洪榮宏5歲就與父親洪一峰同台，10歲灌錄第1張唱片《孤兒淚》，13歲赴日學習歌唱，19歲以《一支小雨傘》走紅歌壇，這次翻出當年的嫩照，也讓粉絲回味他的出道歷程。

而蔡幸娟當年被封為「小鄧麗君」、「中國娃娃」，59歲的她淡出演藝圈已超過10年，近年少有公開活動，偶爾會透過社群分享近況，生活看來非常充實，盡情享受退休後的「第二人生」。

