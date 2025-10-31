洪榮宏攝護腺問題送醫開刀！經紀公司緊急發出聲明 準備休息一陣子

記者鄭尹翔／台北報導

62歲金曲歌王洪榮宏驚傳動刀！他原訂明年1月17日將在高雄流行音樂中心舉辦《舊情綿綿》演唱會，卻在今（31日）於社群貼出雙眼緊閉、戴口罩躺在病床上的照片，並寫下：「預備心情；準備開刀」，讓粉絲瞬間湧入留言區關心不已。

據了解，洪榮宏近年受到攝護腺問題困擾，經醫師詳細檢查後建議開刀治療，他也順利完成手術，目前正在休養中。他向大家報平安表示：「讓我休息一陣子，就像女人做月子一樣，很快就能完全康復，請大家放心！」並強調手術不會影響明年演唱會的進行，也感謝外界與媒體的關心。

搬到新竹後，洪榮宏過著簡樸的務農生活，每天被公雞喚醒、種植無農藥芭樂，他笑稱「雖然不是專業農夫，但看到芭樂結果、雞長大，特別有成就感」。為維持體力，他平時注重飲食與運動，還自訂維他命「功課表」規律保養，展現對健康與舞台的雙重自律。

洪榮宏突然緊急送醫開刀。（圖／翻攝自洪榮宏臉書）

洪榮宏經紀公司完整回應：

洪榮宏礙於近幾年有成年男子，攝護腺的困擾...

經檢查醫師評估後，開刀才能一勞永逸。所以等候病房和開刀的通知，

目前已平安順利開刀完成。

榮宏說：讓他休息一陣子(就像女人做月子一樣)，就可以完全康復！

請大家放心，不會影響到演唱會的演出

