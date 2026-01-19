洪榮宏攝護腺手術後仍需尿布！夜尿頻尿非小事 小心是攝護腺腫大





【NOW健康 辰蘊如／台北報導】資深歌手洪榮宏近日公開術後復原現況，透露因攝護腺腫大問題接受手術治療，目前仍需使用尿布輔助生活。這位62歲的藝人坦言，自己長期飽受頻尿困擾，晚上一直起床上廁所，經檢查發現攝護腺腫大的尿道阻塞嚴重，不得不接受手術。根據國民健康署統計，50至60歲男性約有5成患有攝護腺肥大，80歲以上男性更高達8成有此困擾。隨著台灣人口高齡化，攝護腺肥大已成為中老年男性普遍會面臨的健康課題。



症狀加劇恐傷腎 藥物手術分階治療



台安醫院泌尿科林昌民醫師說明攝護腺又稱前列腺，是男性特有的器官，位於膀胱出口處並包覆尿道。男性21至30歲時攝護腺體積約20毫升，隨年齡增長逐漸變大，部分男性在40多歲就開始出現症狀，51至60歲男性中約5成會出現相關症狀。當攝護腺持續腫大壓迫到尿道時，就會引發頻尿、急尿，夜尿、尿流變細、中斷，排尿需肚子用力以及解尿後滴滴答答，尿不乾淨的餘尿感等問題。這些症狀不僅影響睡眠品質，更可能因長期尿路阻塞導致嚴重併發症。

林昌民醫師指出，攝護腺肥大若欠缺適當治療，很可能引起膀胱發炎、尿道阻塞，甚至可能會因腎功能持續變差而引發尿毒症。治療方式依症狀嚴重程度而定，輕微症狀者只需觀察追蹤，中度以上症狀就需用藥物或手術治療；藥物治療包括甲型腎上腺素阻斷劑，能放鬆攝護腺與膀胱頸的平滑肌，或是5α還原酶抑制劑可讓攝護腺體積縮小。此外，當出現尿液滯留需放置導尿管、反覆性血尿、膀胱結石、腎衰竭或反覆泌尿道感染時，就必須接受手術治療，最常見的是經尿道攝護腺刮除或是雷射手術，近幾年也有微創手術可選。



平時保持體重多運動 調整均衡飲食



根據衛福部國民健康署資料，男性腰圍超過90公分就屬於代謝症候群，更容易導致攝護腺肥大；而預防攝護腺肥大的關鍵，在於建立健康的生活型態。林昌民醫師提醒肥胖者罹患攝護腺肥大的比率明顯較高，建議男性每週進行至少3次有氧運動，每次30分鐘，快走、游泳、騎自行車都是很好的選擇，同時應避免久坐久蹲久站，每30分鐘就起身活動，因為長時間固定姿勢會使骨盆腔壓力增加，血液循環不良而讓症狀惡化。飲食應減少紅肉與高脂肪食物的攝取，因為過多脂肪會刺激荷爾蒙分泌，增加攝護腺病變風險。



林昌民醫師強調，平時應適時補充水分，每日約1500至2000毫升，以稀釋尿液中代謝廢物減少對攝護腺的刺激，晚餐後可視情況減少飲水以避免夜尿；同時要避免辛辣調味料、濃茶、咖啡與酒精等刺激性飲食，也能降低讓攝護腺腫脹的機會。若出現頻尿、夜尿、尿流變細或排尿困難等症狀，應儘早就醫檢查，及早發現問題並接受適當治療。



# 首圖來源／Freepik



