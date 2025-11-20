洪榮宏明年1月高雄開唱！動刀回診「驗出血」原因曝

娛樂中心／李汶臻報導

62歲台語金曲歌王洪榮宏明年1月17日，將在高雄流行音樂中心舉辦「舊情綿綿」演唱會巡迴演唱會，豈料日前卻突上傳一張自己躺臥病床的憔悴照，嚇壞大批網友。他當時透露自己因攝護腺問題入院動刀，後續也不時透過臉書更新回診狀況。今（20）日他再度發文、更新二次回診的近況，表示自己尿尿帶血，同時還附上一張臉蛋痛到扭曲變形的畫面，讓一眾粉絲看了超心疼。

洪榮宏10月31日中午無預警透過臉書公布「急動手術」的消息，經紀人事後解釋稱，手術是為了解決攝護腺問題，並向外界報平安。洪榮宏術後恢復相當順利，不時就在臉書分享最新近況。本月10日才發文更新首次回診狀況的他，時隔10天後再度分享二次回診的情況。

洪榮宏「才因攝護腺動刀」二次回診！驗出血「痛到臉變形」畫面流出

洪榮宏日前入院動刀，但表示不會影響到明年1月在高雄的演唱會，感謝外界關心。（圖／翻攝自洪榮宏臉書）





洪榮宏20日透過臉書發文透露自己日前又做了兩項檢查，其中直腸超音波檢查讓他痛到不行。他也曬出一張自己躺在病床上、臉蛋痛到扭曲變形的畫面，更形容檢查時的痛感「就像這張照片的痛還更痛！」。

洪榮宏再度PO文，透露日親二度回診的最新近況。（圖／翻攝自洪榮宏臉書）





此外，他也分享自己檢查時雖然小便頭與尾有清微帶血，但醫師表示他「恢復很好」，尿尿微帶血的情況也是正常的。至於何時可以健康畢業，洪榮宏透露醫師表示「再過2個星期回診」大概就沒問題了。

原文出處：洪榮宏「才因攝護腺動刀」2度回診！驗出血「痛到臉變形」畫面流出

