洪榮宏昔遭黑道襲擊！縫200多針不打麻醉 胡瓜曝秀場險惡環境

胡瓜網路節目「下面一位」最新一集邀請到洪榮宏擔任嘉賓。（圖／下面一位提供）





綜藝天王胡瓜Youtube頻道《下面一位》，最新一集來到金曲歌王洪榮宏的家，談及開啟田園生活的契機，洪榮宏則透露是因為疫情影響空閒時間較多，剛好有朋友送他兩隻蛋雞，又恰巧遇上蛋荒，才決定開始養雞，開始了自給自足的田園生活。



胡瓜憶起，早在自己出道前，洪榮宏就是家喻戶曉的秀場天王，於國內外各地演出，兩人後期才在西餐廳熟識，合作時洪榮宏已經是主秀等級的藝人，相當有名氣，兩人也合作媽媽歌星，充滿回憶。

洪榮宏和胡瓜憶起過去秀場生活。（圖／下面一位提供）

洪榮宏不僅精通台語歌，就連日本演歌也輕鬆駕馭，他也透露是因為從小被爸爸帶去日本，寄宿在音樂老師家，耳濡目染之下聽了許多日本的音樂，才開始對演歌有興趣，後來為了照顧媽媽，毅然決然放棄在日本發展機會回台，意外開啟新的台語風格。

談及秀場生活，身為秀場天王的洪榮宏則分享，當初曾拒絕邀約而被黑道襲擊，造成氣胸送醫縫了200多針， 「醫生說要漂亮不能打麻藥，我就忍著痛縫完。」驚恐過程讓胡瓜不敢置信，胡瓜也回想起過去跑場時，需要警察接送，證實當時的環境其實相當危險。

如今從秀場天王到田園達人，洪榮宏依舊以音樂與笑容感染觀眾。他也在節目驚喜宣將於 2026年1月17日在高雄流行音樂中心舉辦「舊情綿綿」演唱會，重現經典金曲，邀歌迷一同見證他從秀場走到農園，依舊溫柔動人的音樂人生。



