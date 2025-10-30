洪榮宏激動哭了！95歲恩師中風失語多年 重逢竟奇蹟開口喚２字
金曲歌王洪榮宏過去以深情嗓音陪伴樂迷數十年，近日低調現身台北寧夏夜市旁老巷弄，探訪高齡95歲恩師、傳奇音樂人陳木。令在場所有人震驚的是，這位昔日慧眼識英雄、開啟洪榮宏歌唱之路的伯樂，儘管因中風失語多年，見到洪榮宏後卻奇蹟似地喚出弟子名字，讓在場所有人都紅了眼眶。
傳奇音樂人陳木不僅是專業理髮師，還曾和「寶島低音歌王」郭金發組過合唱團，並親自為KTV經典對唱神曲〈一生只愛你一人〉作曲，堪稱台灣歌壇教父。而陳木位於寧夏夜市旁巷弄裡的老家，除了是間充滿古早味的老式理髮店，更是洪榮宏夢想起飛的地方。
洪榮宏回憶，當年正是在這間充滿古早味的理髮店裡，陳木發現他與生俱來的音樂天賦，因此親自指導他的唱腔和舞台表現，後續更引薦他進入皇冠唱片，從此開啟歌手生涯。此次洪榮宏前往拜訪，恰巧遇見由外傭陪同散步返家的恩師，陳木看見愛徒立刻露出笑容，顫巍巍揮手示意。
更令在場所有人意外的是，原本因中風失語多年、甚至連家人都難以辨認的陳木，見到洪榮宏後竟用微弱但清晰的聲音喊出「榮宏」2字，還緊緊拉住洪榮宏的衣角不放，那份穿越病痛、超越言語的情感，讓洪榮宏當場潸然淚下，感動表示「這種感動，比唱一場萬人演唱會、比幾百萬張唱片的銷量都還刻骨銘心！」
環顧這棟50年未變的老屋，裡頭仍保留著2人當年的合照和舊式唱盤帶，靜靜見證這段跨越半世紀的師徒情誼。也是在這棟屋子裡，陳木除了提攜洪榮宏，還一手栽培台語歌天后江蕙，幫助她以本名「江淑惠」發行日文專輯《東京假期》正式出道。
洪榮宏表示，此次和恩師重逢，讓他更加堅定對歌唱的信念，未來他也將繼續以歌聲回報師恩。洪榮宏明（2026）年1月17日在高雄流行音樂中心舉辦「舊情綿綿」演唱會巡迴演唱會，購票請洽年代售票。
