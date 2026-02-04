洪榮宏爆婚變「合體岳母」 點名第3任嬌妻疑有轉機

台語歌王洪榮宏與妻子爆婚變。（圖／翻攝自洪榮宏臉書）





台語歌王洪榮宏與第3任妻子「小鄧麗君」張瀞云結婚9年，夫妻倆頻頻傳出婚變，甚至爆出分居的消息，不過近日洪榮宏在臉書分享在錄音室配唱岳母量身定做的歌曲，還特別提到妻子。

洪榮宏與張瀞云幾乎同進同出，近期許久未放閃，婚姻狀態疑似亮紅燈，不過他先前就澄清，因為岳母身體不適的關係，老婆在去年搬回高雄老家照顧。昨（3）日洪榮宏也特地曬出與岳母一起唱歌的畫面。

洪榮宏特地為岳母打氣，「阿母Y加油！再忍耐一陣子，小云特別為妳安排復健師幫妳復健，妳的手腳會越來越靈活、越來越健康！這樣子妳就可以早一點回家，讓親人來照顧妳了！」

