洪榮宏爆婚變、岳母輕生搶救！親揭夫妻現況 16字開口給承諾

記者徐珮華／台北報導

洪榮宏日前在高雄流行音樂中心舉辦「舊情綿綿」演唱會，現場座無虛席，除了粉絲熱情響應，總統賴清德也抵擋不住歌王魅力，低調現身觀眾席，全程專注聆聽「國寶級」演出。高雄場的成功掀起一陣「求票潮」，為了回應廣大粉絲的期待，洪榮宏今（29）日正式宣布，將於7月25日移師台北國際會議中心（TICC）開唱。

洪榮宏「舊情綿綿」演唱會高雄場圓滿落幕。（圖／阿爾發音樂提供）

洪榮宏高雄場演唱多首經典名曲，情深處忍不住眼眶泛紅，感性吐露：「這份情，我會一直唱下去，謝謝你們始終都在。」演出結束後，他坦言看著底下的老面孔，甚至連總統都親臨現場，腎上腺素瞬間飆升，完全不覺得累。他笑說演出結束後雖然短暫「斷電」，但休息兩天便迅速恢復，為了7月的台北場更是早已做好準備，「體力絕對沒問題，我還要唱很久！」

洪榮宏日前被爆7年婚變，岳母又輕生送醫搶救，他透露太太張瀞云目前留在高雄照顧岳母，這段時間家人都相當緊繃，語氣滿是牽掛，「台北場一定會替老婆跟岳母保留位置。」他感性表示，正因為經歷這些人生片段，再次唱起〈舊情綿綿〉格外有感，將人生歷練轉化為舞台上的音樂張力，演出也多了一份動人厚度。

洪榮宏公開岳母病況。（圖／阿爾發音樂提供）

主辦單位透露，高雄場開演後接到不少遺憾電話，原來有部分歌迷記錯日期、甚至跑錯場館而錯失演出。對此，洪榮宏特別叮嚀粉絲：「大家這次要小心注意，看清楚票券上的時間與地點！下午開演，早點來看，結束還可以回家吃晚餐！」面對外界最關心的台北場驚喜，是否會有更驚人的大咖嘉賓現身？洪榮宏維持一貫的神祕作風，僅以微笑回應。

「2026洪榮宏 舊情綿綿演唱會」台北場將於7月25日下午16時30分於台北國際會議中心（TICC）舉行，門票將在1月30日中午12點於年代售票系統正式開賣。洪榮宏向北部粉絲喊話，這不只是一場演唱會，更是一場關於青春與思念的重逢，呼籲歌迷朋友準時搶票，共度難忘的午後時光。

