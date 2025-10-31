洪榮宏緊急送醫開刀！躺病床緊閉雙眼 粉絲刷留言幫集氣

記者鄭尹翔／台北報導

62歲金曲歌王洪榮宏驚傳將動手術！他今（31日）在社群上曬出一張戴口罩、雙眼緊閉躺在病床上的照片，並留言：「預備心情；準備開刀」，未透露開刀原因，讓大批粉絲湧入留言區關心：「希望一切順利」、「祝福早日康復」。

事實上，洪榮宏近年淡出演藝圈，移居新竹享受田園生活，飼養雞群、種植無農藥芭樂，笑稱「每天被公雞叫醒，也是一種幸福」。日前他還特地南下探望95歲恩師陳木，這位當年慧眼識才、為他打開歌手之路的伯樂，如今中風多年、語言受損，卻在見到徒弟那刻仍喚出「洪榮宏」的名字，令他當場紅了眼眶。

儘管即將動刀，洪榮宏仍未忘明年1月17日在高雄流行音樂中心舉辦的《舊情綿綿》演唱會，粉絲也紛紛留言打氣：「等你康復重返舞台」、「歌王加油，我們等你！」

洪榮宏突然送醫開刀。（圖／資料照）

