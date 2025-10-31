洪榮宏緊急送醫開刀！躺病床緊閉雙眼 粉絲刷留言幫集氣
記者鄭尹翔／台北報導
62歲金曲歌王洪榮宏驚傳將動手術！他今（31日）在社群上曬出一張戴口罩、雙眼緊閉躺在病床上的照片，並留言：「預備心情；準備開刀」，未透露開刀原因，讓大批粉絲湧入留言區關心：「希望一切順利」、「祝福早日康復」。
事實上，洪榮宏近年淡出演藝圈，移居新竹享受田園生活，飼養雞群、種植無農藥芭樂，笑稱「每天被公雞叫醒，也是一種幸福」。日前他還特地南下探望95歲恩師陳木，這位當年慧眼識才、為他打開歌手之路的伯樂，如今中風多年、語言受損，卻在見到徒弟那刻仍喚出「洪榮宏」的名字，令他當場紅了眼眶。
儘管即將動刀，洪榮宏仍未忘明年1月17日在高雄流行音樂中心舉辦的《舊情綿綿》演唱會，粉絲也紛紛留言打氣：「等你康復重返舞台」、「歌王加油，我們等你！」
更多三立新聞網報導
蔡依林官宣進軍大巨蛋！開放三階段優先購票 搶票攻略一次看
坣娜證實肺腺癌過世！48小時後完成土葬 長眠於金寶山家族猶太聖殿
蔡依林宣布大巨蛋開唱！官宣3場時間場次票價 一口氣跨年夜唱到元旦
蔡依林備戰年底大巨蛋！飛洛杉磯閉關1個月魔鬼訓練 連開3場迎戰4萬人
其他人也在看
洪榮宏驚傳入院開刀！躺病床痛苦模樣曝光 粉絲急留言打氣
62歲金曲歌王洪榮宏今（31日）驚傳入院動手術！他稍早在社群媒體上曬出一張戴著口罩、雙眼緊閉、躺在病床上的照片，並以簡短文字寫下：「預備心情；準備開刀」，雖未透露手術原因，但消息一出立刻引來大批粉絲湧入留言區關心，紛紛留言「祝手術順利」、「早日康復回來唱歌」。鏡報 ・ 6 小時前
洪榮宏攝護腺問題送醫開刀！經紀公司緊急發出聲明 準備休息一陣子
62歲金曲歌王洪榮宏驚傳動刀！他原訂明年1月17日將在高雄流行音樂中心舉辦《舊情綿綿》演唱會，卻在今（31日）於社群貼出雙眼緊閉、戴口罩躺在病床上的照片，並寫下：「預備心情；準備開刀」，讓粉絲瞬間湧入留言區關心不已。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
福原愛最新近況曝！街頭彎腰擼狗全被拍 網一看認不出：刪了吧！
日本前桌球選手福原愛，在2021年與台灣桌球好手江宏傑爆出感情糾紛，並結束兩人婚姻。隨後，福原愛返回日本，並開始經營自媒體，時常在社群分享日常穿搭，與在中國、日本兩地的生活經歷。而近日，福原愛在小紅書上發布一則穿著休閒運動服的貼文，並寫下：「有人說我長得像福原愛不像刪了。」掀起網友熱議。王芷姍三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
62歲洪榮宏驚爆入院憔悴病容照流出 經紀人曝「重要部位」出狀況
62歲的金曲歌王洪榮宏才宣布明年1月要在高雄流行音樂中心舉辦「舊情綿綿」演唱會，沒想到今天突然在臉書曬出雙目緊閉的病容照，他寫下「預備心情；準備開刀」，讓粉絲非常擔心。洪榮宏經紀人稍早回應，是因為攝護腺的困擾動刀。洪榮宏經紀人表示：「經檢查醫師評估後，開刀才能一勞永逸。所以等候病房和開刀的通知，目前自由時報 ・ 7 小時前
江蕙當年靠他挖掘！洪榮宏95歲恩師中風現況曝 闊別半世紀重逢哭慘
台語歌王洪榮宏日前探訪高齡95歲的恩師陳木，無奈歲月不饒人，陳木幾年前因中風失去語言能力，甚至連家人都難以辨認，沒想到這次一見到洪榮宏，竟能喊出洪榮宏的名字，這場橫跨半世紀的師徒重逢，更讓歌王掉下了男兒淚。陳木當年慧眼識英雄，是洪榮宏歌手之路的伯樂，他不僅是專業理髮師，還與「寶島低音歌王」郭金發組過自由時報 ・ 12 小時前
坣娜離世「死因為肺腺癌」丈夫證實：最後時光24小時相伴⋯我緊抱著她直到她平靜離開
坣娜日前驚傳離世，31日她的老公薛智偉透過猶台⽂化交流協會發出聲明，證實坣娜在10月14日下午因肺腺癌離開，在48小時內就完成土葬，10月16日安葬於金寶山的家族猶太聖殿。薛智偉表示坣娜一生低調，不願張揚，特別交代不要公開發喪，以免打擾他人，發這個聲明是為了向「關⼼她的朋友、⽀持者與社會各界表達感謝，也讓⼤家知道，她是⼀位真正擁有⾼尚靈魂與非凡智慧的⼈。」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前
隔半世紀再重逢 探望95歲恩師 洪榮宏落男兒淚
記者戴淑芳∕台北報導 半世紀師徒重逢！洪榮宏探望95歲恩師落下男兒淚，並表示，這次與…中華日報 ・ 22 小時前
王瑞霞35年玉女形象全毀！ 崩潰：我被騙來的
「漂亮寶貝」王瑞霞睽違35年，終於在今年圓夢舉辦首場個人演唱會，57歲的她最近也登上《花甲少年趣旅行》，不料卻被同行友人荒山亮爆料「私下反差極大」，王瑞霞哭笑不得的說是被騙來的，也自虧：「我用心培養的優雅氣質，這次完全都毀了！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
「最帥展昭」甄志強驚傳上海病逝家屬痛徹心扉 過世前一天才發影片
曾在經典港劇《碧血青天楊家將》中扮演「展昭」、被封為「最帥展昭」的香港男星甄志強，驚傳在上海離世，享年59歲。甄志強的妻子今（31）日透過社群平台發布訃聞，證實了這項消息。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
前一天才分享機場吃美食影片！「最帥展昭」甄志強驟逝 享年59歲
據了解，甄志強在1991年參與全港模特兒大賽，獲得4項大獎，後續在港劇《碧血青天楊家將》飾演展昭，憑藉高大俊朗的形象深獲觀眾喜愛。而他在當紅時期，曾於一週內同時出演8支電視廣告。根據港媒《星島日報》報導，甄志強1999年被爆出與年長23歲名媛趙金卿談戀愛，受到外界嘲...CTWANT ・ 7 小時前
車銀優7月入伍「軍裝」現身APEC會場！網嗨喊：好像在拍電視劇
南韓男神車銀優被譽為「臉蛋天才」，今年7月入伍的他，近日被目擊現身慶州「亞太經濟合作組織（APEC）高峰會」會場，身著軍裝在現場服勤。車銀優英姿挺拔身影曝光，吸引大批網友在社群轉發影片嗨喊：「好像在拍電視劇」、「他的長相就是國家威望的象徵」。太報 ・ 9 小時前
尪胰臟癌病逝！ 「少做1事」理賠全進兄帳戶 妻小一毛領不到
「人性就是這麼禁不起考驗嗎？」資深媒體人狄志為日前分享一個案例，一名單親媽媽的丈夫，2～3年前被診斷出胰臟癌，她邊工作、邊照顧小孩，還要照顧生病的老公，為幫老公治病借遍了娘家和朋友，醫藥費一筆筆噴出去，但老公還是在幾個月前癌逝。未料，丈夫生前一張防癌壽險保單，受益人卻是哥哥，丈夫「少做1事」讓她和孩子一毛都領不到！EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
開刀更能救命！感染性主動脈瘤「20年增3倍」長庚：開刀存活率優於支架
血管內微創支架修補自2010年後在台灣經由健保給付後逐漸普及，取代傳統開放手術成為臨床常見選擇；不過林口長庚醫院今（31）日發布最新研究成果指出，對於感染性原發性主動脈瘤治療，開放手術雖然初期風險略高，但長期存活率明顯優於支架手術。研究也顯示台灣的感染性主動脈瘤發生率逐年增加，過去20年來患者增加約3倍。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
舒淇執導《女孩》電影 邱澤演技大爆發！9m88白小櫻演母女、金馬影后林品彤帶頭翹家故事｜7大看點整理
舒淇演而優則導、擔任導演的處女作《女孩》自國際影展首映後，社群與專業影評的討論熱度居高不下，除了入圍2025年第82屆威尼斯影展主競賽片，也榮獲2025釜山影展「最佳導演獎」！本片由葉如芬監製，演員陣容則有邱澤、9m88、白小櫻和林品彤等。外媒《Variety》盛讚舒淇勇敢地從個人創傷中淬煉出寶貴視角，展現出「成長為一個真正的女人」的價值。如今電影終於在台上映，本文整理電影7大看點，一起來細細品味這部年度必看電影。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 17 小時前
GD、理想混蛋、佐藤健、頌樂、呼叫音樂節⋯本周演唱會快報！時間地點、入場須知速看｜本周想見你10/31~11/2
本周熱門演唱會與見面會整理來了！韓流帝王GD權志龍（G-DRAGON）登上臺北大巨蛋開唱，周邊販售資訊？入場須知？VIP報到時間？理想混蛋成軍8年登上小巨蛋開唱，演出時間？演唱歌曲？日本男星佐藤健以《玻璃之心》再度紅遍亞洲，他將以劇中樂團TENBLANK身分演唱劇中歌曲，演出地點？幾點開始？MAMAOO頌樂前進高雄舉辦個唱，演唱會地點？有販賣周邊嗎？呼叫音樂節重磅回歸！包括陳綺貞、田馥甄、魏如萱等眾多熟面孔回歸，將在新北市大都會公園熱力開唱！此外還有VIVIZ、Hi-Fi Un!corn、春浪音樂節、Ichika Nito、coldrain、茉ひる Mahiru、孫協志、Kimberley 陳芳語、溫妮、Ray 黃霆睿、白安、李大奔等⋯本周演唱會決定好要去哪場了嗎？Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 9 小時前
最後身影曝！「護理系女神」猝逝 大馬醫院報告出爐
最後身影曝！「護理系女神」猝逝 大馬醫院報告出爐EBC東森娛樂 ・ 4 小時前
蔡依林宣布12/30、12/31、1/1唱進台北大巨蛋！興奮喊話：人間樂園任我打造
蔡依林JOLIN在大家引頸期盼下，終於宣布將在12月30日、12月31日及2026年1月1日一連登上台北大巨蛋舉辦「 國泰世華銀行 JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026」，以專輯《PLEASURE》為主題，親手打造一座匯集慾望與快樂的奇幻「人間樂園」。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前
【本日焦點】最後一刻緊抱她⋯丈夫證實坣娜癌逝／安德魯「王子頭銜」遭拔除 逐出王室府邸／「15天就是450萬的開銷」豬農心慌
本日Yahoo焦點為您精選5則網友最關注的重點新聞、1. 坣娜肺腺癌病逝 丈夫證實噩耗 2.安德魯「王子頭銜」遭拔除 逐出王室府邸 3.「15天就是450萬的開銷」豬農心慌 4.稱普丁不是獨裁者掀議論 鄭麗文發聲 5.疑氣喘發作求救被反鎖門外 一屍兩命Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 1 小時前
95歲恩師中風失語多年突喚2字 洪榮宏不捨落下男兒淚
「金曲歌王」洪榮宏以深情嗓音陪伴樂迷數10年，近日，他低調現身台北寧夏夜市旁的老巷弄，探訪高齡95歲的恩師、傳奇音樂人陳木。這位昔日慧眼識英雄、親手開啟他歌唱之路的伯樂，如今雖因中風失語多年，卻在見到洪榮宏時，奇蹟似地喚出弟子名字，讓現場所有人紅了眼眶。鏡報 ・ 1 天前
李㼈兒子進軍演藝圈！ 首度公開亮相「神複製爸爸帥樣」
演員李㼈以戲劇《親戚不計較》廣受臺灣大眾熟知，近來他為了女兒李紫嫣主演的電影《突破：三千米的泳氣》，上遍各大單位宣傳。除了女兒亭亭玉立，李㼈兒子李奕龍同樣透過節目《成仁高中偵探社》，首度以個人身分出現在螢光幕前。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前