洪榮宏術後尿尿帶血！曝「病榻慘狀」回診1檢查又更痛

洪榮宏回診檢查狀況良好。（圖／翻攝洪榮宏臉書）





現年62歲的金曲歌王洪榮宏，因為攝護腺肥大問題在上個月進行手術治療，術後隔日隨即發聲跟大家報平安：「感謝主保守一切平安順利！」昨（19）日第二次回診又做了2項檢查，他發佈一張病榻照片，形容疼痛狀態超越照片中的痛苦表情。

洪榮宏今日在臉書發文，向粉絲們分享自己的最新病況：「昨天二次回診做了2項檢查，直腸超音波檢查，就像這張照片的痛還更痛！」醫師檢查完表示，他身體恢復狀況良好：「雖然小便頭與尾有清微帶血是正常的，再過2個星期回診，大概我就可以健康的畢業了!」

洪榮宏的經紀人先前表示，他是經過醫師評估後才開刀解決攝護腺問題，術後恢復順利，也將與歌迷在明年1月17日於高雄流行音樂中心舉辦的「2026洪榮宏舊情綿綿演唱會」相見歡。



