洪榮宏術後身體現況曝！驚吐「尿尿帶血」 痛到臉部扭曲畫面流出

62歲金曲歌王洪榮宏出道多年，深受歌迷的喜愛，先前證實因為攝護腺問題而入院手術，如今也已經順利返家休養，今（20日）洪榮宏在社群中透露二次回診的狀況，坦言其中一項檢查讓他痛到不行。

洪榮宏今（20日）提到這是他術後第二次回診，醫生也向他表示恢復狀況良好，雖然小便的頭跟尾可能仍會輕微帶血，不過這屬於正常現象，而洪榮宏也表示只要再過兩週的回診，想必屆時「我就可以健康畢業了」。

除此之外，洪榮宏分享這次回診有做兩項檢查，其中一項是直腸超音波檢查，他吐露真實感受，「就像這張照片的痛還更痛」，搭配一張自己正在接受治療，臉部因為疼痛而扭曲的照片，粉絲們見到洪榮宏術後恢復得不錯，放心不少，紛紛留言表示「辛苦了，保重」、「回診檢查休養慢慢恢復健康」。

