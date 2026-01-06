洪榮宏認了：現在包尿布！證實「分居嫩妻」原因曝光

娛樂中心／巫旻璇報導

金曲歌王洪榮宏去年10月底因攝護腺問題住院接受手術，當時一度傳出健康亮紅燈，甚至被誤解罹患癌症。事後他親自出面澄清，強調只是男性常見的生理狀況，請外界無須過度憂心。隨著演唱會進入最後倒數階段，他昨（5日）現身排練，也首度鬆口談及術後近況，坦言為避免臨時尿意影響演出，目前仍「包著尿布」上場，並一併回應粉絲關心的健康問題。





洪榮宏5日現身排練，為1月17日在高雄流行音樂中心舉辦的「舊情綿綿」演唱會積極做準備。（圖／民視新聞）

洪榮宏先前接受攝護腺手術，實際手術時間約40分鐘，過程相當順利。由於術前曾向友人請益、祈福，相關訊息在外流傳後遭到過度解讀，甚至演變成罹癌或重大疾病的傳聞，讓不少歌迷相當擔心。對此，他也立刻透過經紀人出面澄清，否認不實說法，希望外界不要以訛傳訛。談到被誤傳為癌症的原因，洪榮宏透露，當時是因頻尿情況嚴重才進行檢查，發現攝護腺腫大程度已超過8成，導致排尿量明顯不足，所幸手術後醫師評估狀況良好。





動攝護腺手術…洪榮宏認了：現在包尿布！證實「分居第三任嫩妻」原因曝光

洪榮宏（左）與妻子張瀞云（右）近日傳出婚變，他澄清是因岳母受傷需要人照顧，夫妻倆已分開居住約3個月，雙方仍保持聯絡，關係並未生變。（圖／民視新聞）









洪榮宏表示，術後排尿速度已大幅改善，整體狀況相當順暢，但夜間仍不時出現頻尿情形，因此外出或排練時仍會包尿布備用。他坦言，排練時若過於專注，常忘了先上廁所，等到想起時已來不及，加上擔心滲漏狀況發生，目前仍需以尿布應急，也期盼隨著時間推移，身體狀況能逐漸好轉。此外，洪榮宏也回應外界關注的婚姻狀況。近日傳出他與結婚9年的妻子張瀞云傳出婚變，他澄清是因岳母受傷需要人照顧，夫妻倆已分開居住約3個月，雙方仍保持聯絡，關係並未生變。至於演唱會當天妻子是否會現身力挺，他表示需視岳母身體狀況而定；被問及配偶欄是否有變動，他僅簡短回應：「當然在」。













