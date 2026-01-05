洪榮宏認了「1原因」分居已3個月 嫩妻曾怨「我不是工具」遭疑婚變

洪榮宏（左）與愛妻張瀞云一起比愛心。資料照片



62歲的洪榮宏跟第3任嫩妻張瀞云結婚8年多，不過近期傳出婚變消息，由於去年8月時，張瀞云發文稱「我不是一個工具、我是一個需要被尊重的靈魂」、「好的家庭，不是沒有分歧和爭吵，而是沒有對抗和內耗」等語，被質疑兩人可能有爭吵。對此，洪榮宏今天（1／5）出席「舊情綿綿」演唱會首次練團，也分享婚姻近況，也鬆口確實已經分居3個月。

根據了解，張瀞云媽媽去年10月跌倒導致肩部粉碎性骨折，緊急住院手術，她趕回老家照顧媽媽，不過同一個月份洪榮宏也進手術房，接受攝護腺雷射汽化手術，身邊並沒有老婆相伴。洪榮宏則坦言：「老婆這陣子住在高雄，心放在媽媽身上。」被問岳母還在住院嗎？洪榮宏也說「最近又有些狀況」。

先前張瀞云負責操刀洪榮宏的造型，但因照顧母親所以無法參與演唱會工作，洪榮宏說造型特別聘請團隊打造。

至於17日在高流的「舊情綿綿」演唱會老婆會到場嗎？洪榮宏說「要看岳母方不方便，應該不方便。」他也強調夫妻之間並無吵架或冷戰，平時仍會因岳母身體狀況保持聯絡，身分證配偶欄中名字「當然還在」，強調婚姻並未生變。

