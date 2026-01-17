洪榮宏認分居後開唱岳母力挺 賴清德衝後台應援

總統賴清德（右）特別到後台為洪榮宏加油打氣。阿爾發音樂提供



洪榮宏日前傳出與結婚8年多的第3任妻子張瀞云婚變，他1月5日練團時鬆口2人分居3個月，不過是因為80歲岳母去年10月跌倒導致肩部粉碎性骨折，老婆才回老家照顧媽媽，張瀞云今（1╱17）也在臉書透露媽媽「覺得自己活著好像沒有用了，於是做了一個令我們全家都措手不及的行為」，喊話媽媽：「妳不是負擔，妳是被愛著的人。」而今洪榮宏在高雄流行音樂中心舉辦「舊情綿綿」演唱會，岳母也預錄影片為他加油，他邀現場歌迷一同為正在養病的岳母禱告，祝福她早日康復。

高雄不只是洪榮宏的出道地，他感性表示更是自己靈魂的根，「小時候第1次登台、負傷後第1次復出登台都在高雄，這一站對我來說意義非凡，就像遊子回鄉，只有滿滿感動」。

演唱會以〈山頂黑狗兄〉開場，穿亮白西裝的洪榮宏從舞台中央緩緩升起，兒子洪亮以鼓陣助陣，象徵音樂大師洪一峰音樂精神的跨世代延續，形成難得的三代音樂交會，他望著兒子感性地說：「這是我這一生收到最好的禮物。」

洪榮宏（右）邀息影55年的丁黛登台掀回憶殺。阿爾發音樂提供

此外，總統賴清德也現身台下觀賞演出，開演前特別到後台為洪榮宏加油打氣，熱情表示：「我都聽你和你爸爸的歌！」並祝他演出成功，洪榮宏也暖心獻唱總統的愛歌〈相思雨〉，賴清德全程聽到最後，堪稱鐵粉級支持。

嘉賓橋段，〈憂愁的牡丹〉旋律響起，與洪榮宏合唱的並非江蕙，而是在《中文怪物》中表現亮眼的美國女孩YouTuber崔璀璨，她以流利台語詮釋經典向江蕙致敬。

最大驚喜則是息影55年的丁黛登台，久未公開演唱的她特別獻唱成名曲〈送君珠淚滴〉掀回憶殺，洪榮宏坦言能邀請丁黛現身並不容易，「這是多年情誼，也是對台灣經典歌謠的尊重」。

尾聲，洪榮宏接連演唱〈望月想愛人〉、〈愛的小路〉等代表作，萬人齊聲合唱，在歌迷安可聲中，他驚喜宣布「舊情綿綿」演唱會將於7月25日唱回台北，持續與歌迷分享台語經典的動人魅力。

