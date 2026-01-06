洪榮宏遭疑婚變認分居！第三任嫩妻吐「我不是工具」洩內耗心聲

娛樂中心／林昀萱報導

62歲金曲歌王洪榮宏，和小11歲、第三任妻子「小鄧麗君」張瀞雲結婚8年，卻被發現原本形影不離的兩人近來鮮少互動，引爆婚變傳聞。對此，洪榮宏雖然否認婚變，但透露妻子為照顧母親回高雄，兩人「分居」3個月。事實上，張瀞云被發現這段期間在社群負面文連發，大吐苦水「我不是一個工具」，狀態讓人憂心。

張瀞雲被發現近來常在社群平台發負面文，去（2025）年10月才表示：「我不是一個工具！也不是一個物件！我是一個需要被尊重的靈魂！」時隔一個月又發文：「一個家庭過得不幸福，甚至走向衰敗，其根本的原因，不是家裡哪個人生病了，或者沒有很多的錢，而是一家人不會好好說話，不懂相互包容，相互尊重，永遠都在對抗與指責」、「不管在外面受了什麼樣的委屈，吃了多少的苦，遇到多大的難處，只要她有一個和諧的家庭，家庭成員之間相互包容，理解，能夠好好說話，她就不會被輕易地打倒」。她甚至曬出愛貓照片感嘆「剛剛我在生氣難過的時候，貓咪趕快走到我身邊，來回對我不停的喵喵叫，一副很擔心我的樣子⋯有時動物比人還有愛心」，字裡行間都透露心情不佳、對生活失望。

廣告 廣告

洪榮宏與老婆張瀞云爆婚變。（圖／華特音樂提供）

洪榮宏去年10月底接受攝護腺雷射汽化手術，近日現身透露復原良好，只是當被問及張瀞雲是否貼身照顧，洪榮宏一臉尷尬透露岳母在他開刀前不慎摔傷，老婆那段時間都在高雄照顧母親，兩人分隔兩地至今約3個月。至於妻子是否會在他17日高雄流行音樂中心演唱會現身，洪榮宏也說要看岳母狀況「應該不方便」。儘管目前分隔兩地生活，但他強調夫妻之間並無吵架或冷戰，平時仍會因岳母身體狀況保持聯絡，配偶欄「當然還在」。

更多三立新聞網報導

飛官辛柏毅才度完蜜月！與上士妻均服役花蓮基地 民眾曝光私下為人

七期豪宅命案！男遭虐血液浮一層油 高大成揭3關鍵「等於死路一條」

辛柏毅墜海失聯！揭F-16夜訓死亡陷阱 「空間迷向」成飛官夜航殺手

藍五縣市爆內戰／鄭麗文喊全壘打綠地變藍天 5執政縣市卻現掉棒危機

