洪榮宏開唱撇婚變！曬岳母打氣影片 息影55年女星驚喜上台

【緯來新聞網】「寶島歌王」洪榮宏今晚（17日）登上高雄流行音樂中心舉辦《舊情綿綿》演唱會，近期與愛妻「小鄧麗君」張瀞云傳婚變，後來透露是老婆回高雄照顧岳母，今天也特別安排播放岳母預錄的打氣影片，感動全場，他也請粉絲一起替岳母祝福。

洪榮宏回到出道第高雄開唱。（圖／阿爾發音樂提供）

62歲洪榮宏回到出道地高雄，感性地說：「小時候第一次登台、負傷後第一次復出登台都在高雄，這一站對我來說意義非凡，就像遊子回鄉，只有滿滿感動。」驚喜的還有，總統賴清德竟驚喜現身觀眾席。



演唱會以〈山頂黑狗兄〉氣勢開場，洪榮宏身穿亮白西裝，從舞台中央緩緩升起。演出還有傳承意義，兒子洪亮以鼓陣助陣，象徵音樂大師洪一峰音樂精神的跨世代延續，形成難得的三代音樂交會。洪榮宏望著兒子，感性直言：「這是我這一生收到最好的禮物。」

洪榮宏（右）找來丁黛當嘉賓。（圖／阿爾發音樂提供）

〈憂愁的牡丹〉旋律響起，與洪榮宏合唱的並非原唱江蕙，而是在《中文怪物》中美國女YouTuber 崔璀璨，她以流利台語詮釋經典，展現跨文化的新風貌。



另一波高潮，是息影55年的丁黛現身擔任嘉賓，久未公開演唱，她特別獻唱成名曲〈送君珠淚滴〉，一開口便喚起全場回憶。洪榮宏坦言，能邀請丁黛現身並不容易，「這是多年情誼，也是對台灣經典歌謠的尊重」。



演唱會尾聲，洪榮宏接連演唱〈望月想愛人〉、〈愛的小路〉等代表作，萬人齊聲合唱。在歌迷熱烈安可聲中，他宣布《舊情綿綿》演唱會將於7月25日唱回台北。

