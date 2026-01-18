洪榮宏開唱！ 賴清德化身粉絲 特意到後台送祝福

高雄市 / 綜合報導

金曲歌王洪榮宏，昨(17)日在高雄流行音樂中心開唱，台下除了滿滿粉絲，總統賴清德也驚喜現身，賴清德化身粉絲，特意到後台為洪榮宏加油打氣，甚至主動要求要合照，展現十足粉絲心，而且他演唱會一直待到結束，堪稱是鐵粉。

總統賴清德說：「很高興，很高興。」一走進後台，總統賴清德瞬間化身為粉絲，主動要求要合照，總統賴清德VS.金曲歌王洪榮宏說：「我都聽你爸爸和你的歌，謝謝，我們來拍個照。」拍了團體照還不夠，總統再開口要單獨合照，臉上藏不住笑意，展現十足粉絲心，總統賴清德說：「好，幫我看這邊，我和偶像合照一下。」

金曲歌王洪榮宏昨日晚間，在高雄流行音樂中心舉辦演唱會，總統賴清德驚喜出現在後台，為歌王加油打氣，更被現場目擊，全程聽到最後堪稱鐵粉級支持，總統賴清德說：「演出成功，很高興，謝謝，你去準備一下。」總統賴清德抱著見偶像的心情，親臨現場欣賞演出，展現高度支持，也為演唱會再添亮點。

