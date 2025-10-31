洪榮宏驚傳入院開刀！躺病床痛苦模樣曝光 粉絲急留言打氣

洪榮宏驚傳入院開刀。翻攝洪榮宏臉書

62歲金曲歌王洪榮宏今（31日）驚傳入院動手術！他稍早在社群媒體上曬出一張戴著口罩、雙眼緊閉、躺在病床上的照片，並以簡短文字寫下：「預備心情；準備開刀」，雖未透露手術原因，但消息一出立刻引來大批粉絲湧入留言區關心，紛紛留言「祝手術順利」、「早日康復回來唱歌」。

洪榮宏近年淡出演藝圈，移居新竹過著樸實的田園生活，親自飼養雞群、栽種無農藥芭樂，常笑說：「每天被公雞叫醒，也是一種幸福。」日前他還特地到台北寧夏夜市旁的老巷弄，探訪高齡95歲的恩師、傳奇音樂人陳木。陳木雖因中風多年導致語言受損，但在見到徒弟那一刻，仍清楚喚出「榮宏」2字，讓他感動落淚。

儘管即將動刀，洪榮宏仍未忘記明年1月17日於高雄流行音樂中心舉行的「舊情綿綿」演唱會，他也在留言中表示演唱會照常舉行，屆時自己會全力以赴，盼與粉絲再度相聚。而大家也紛紛為偶像集氣「等你康復開唱」、「歌王加油，我們等你回來唱舊情綿綿」。

洪榮宏31日驚傳入院開刀。翻攝洪榮宏臉書



