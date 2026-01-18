洪榮宏高雄開唱鐵粉現身 賴清德追星後台打氣

寶島歌王洪榮宏昨（17日）天晚上在高雄舉辦演唱會，總統賴清德也到場觀賞演出。（圖／東森新聞）





寶島歌王洪榮宏昨（17日）天晚上在高雄舉辦演唱會，總統賴清德也到場觀賞演出，開場前，總統還到後台為洪榮宏打氣，讓洪榮宏覺得很暖心，獻唱總統的愛歌〈相思雨〉。不過，因為總統到場，維安升級，也有民眾抱怨影響動線，甚至有人本來坐得好好的，被迫換座位，管制也造成年長者要排幾十階樓梯，非常不方便。

歌手洪榮宏：「月娘也攏沒消息，小雨綿綿落袂停，替我訴悲情，台北今夜冷清清。」

寶島歌王洪榮宏高雄開唱，一開場，身穿亮白西裝，連續幾首代表作，歌迷聽得如癡如醉，賴清德也來了，他是鐵粉，全程聽完，賴清德不只當歌迷，台下觀賞演出，演唱會開始前，他還到後台打氣。

廣告 廣告

總統賴清德：「很高興很高興，我都聽你爸爸和你的歌。」

洪榮宏覺得暖心，現場也唱了賴清德的愛歌〈相思雨〉，不過因為總統來了，維安升級，引發一些抱怨，有粉絲本來坐好因為維安，被迫換位，還有行動不便的年長者要爬十幾階，相當困擾，這場演唱會洪榮宏說，高雄是他小時候第一次登台的地方，意義非凡，現場也宣布，7月25日會唱回台北。

更多東森新聞報導

永康砲校遷至關廟啟用 賴清德：創軍民「四贏」

賴清德「熬夜關切」台美關稅談判 ：232條款全球第一

彈劾案立院今公聽會！拍板1/21、22邀賴總統說明

