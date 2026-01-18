生活中心／陳佳侖 、曾宸洛 高雄報導

寶島歌王洪榮宏昨天晚間，在高雄舉辦演唱會，總統賴清德也化身小粉絲，到場欣賞演出，開場前，總統還到後台為洪榮宏加油打氣，讓洪榮宏備感溫馨，不過，現場有歌迷控訴，花了將近五千元，買了兩張孝親票，帶78歲的老母親去看演唱會，沒想到自己的座位竟是一個水泥凹洞，讓他相當傻眼。

歌手洪榮宏"台北今夜冷清清"：「熱鬧的 熱鬧的 熱鬧街市。」

一襲粉色帥氣西裝，寶島歌王洪榮宏，17號晚間登高雄流行音樂中心開唱，唱到一半台下突然出現超大咖嘉賓。

洪榮宏高雄開唱鐵粉現身！ 賴總統後台追星打氣

總統賴清德驚喜現身，為洪榮宏加油打氣。（圖／阿爾發音樂）歌手 洪榮宏：「謝謝，謝謝我們的總統。」

總統賴清德驚喜現身觀眾席，讓全場歌迷又驚又喜，但其實早在演唱會開始前，賴清德已經提前到休息室為歌王加油打氣。

歌手 洪榮宏 vs. 總統 賴清德：「很高興，很高興，很高興，我都聽你爸爸跟你的歌，多謝多謝，不然我們來拍一張照好了，好啊好啊。」

緊握洪榮宏的手，總統賴清德瞬間化身追星小粉絲，還不忘與自己的偶像拍照合影，模樣相當可愛，不過就當演唱會歡樂展開同時，卻有歌迷是一肚子氣。

當事歌迷 林先生：「我帶我媽媽到了十九排，那個區域的時候，我們連號的位置，竟然只有一個位置，另外一個是空的，沒有位置一個凹陷的區域，現場工作人員跟我說，也有其他人遇到同樣的狀況，我當下的感覺，是不是位置有超賣的問題。」





林先生怒控，演唱會座位竟是一個水泥凹洞相當傻眼。（圖／林先生提供）





林先生怒控，花了4960元，買了兩張孝親票，帶78歲的老母親去看演唱會，沒想到到了現場，座位竟是一個水泥凹洞，讓他相當傻眼。

當事歌迷 林先生：「我原本買的是在正中間，那他們是希望我到同價位的，邊邊平行的位置去，那我當然沒辦法接受，讓我覺得非常的誇張，那主辦單位後續，也沒有再做任何的處理。」

最後被工作人員換到視線死角，讓林先生痛批無法接受，對此，主辦單位回應將會連繫消費者，了解狀況做後續妥善處理，只是林先生怎麼也沒想到，原本的孝親行，最後變成一趟苦行。

