洪榮宏高雄開唱！總統賴清德突然驚喜現身 全場瞬間掌聲雷動
記者鄭尹翔／台北報導
「寶島歌王」洪榮宏17日晚間登上高雄流行音樂中心舉辦《舊情綿綿》演唱會，不僅吸引大批歌迷朝聖，總統賴清德更驚喜現身觀眾席，全場瞬間掌聲雷動、氣氛沸騰，成為當晚最大亮點。洪榮宏感性表示，高雄是他出道與重生的重要城市，這場演唱會就像遊子回鄉，意義非凡。
演唱會以經典曲目《山頂黑狗兄》氣勢開場，洪榮宏身穿亮白西裝，自舞台中央緩緩升起，全場歡聲雷動。他動情分享，人生多個重要時刻都與高雄密不可分，「第一次登台、受傷後復出登台都在這裡，高雄是我靈魂的根。」一句話道盡對這座城市的深厚情感。
演出中特別安排父子同台橋段，兒子洪亮以磅礡鼓陣助陣，象徵音樂大師洪一峰精神的跨世代傳承，形成難得的三代音樂交會畫面。看著兒子在舞台上發光發熱，洪榮宏感性表示：「這是我這一生收到最好的禮物。」溫馨畫面讓現場歌迷動容。
總統賴清德親臨現場觀賞演出，開演前更特別到後台為洪榮宏加油打氣，笑說自己是鐵粉：「我都聽你和你爸爸的歌！」展現親民一面。演唱會中，洪榮宏也貼心獻唱總統愛歌《相思雨》，讓賴清德聽得如癡如醉，並被目擊全程坐到最後，支持到底。
嘉賓橋段同樣驚喜連連。當《憂愁的牡丹》旋律響起，與洪榮宏合唱的不是江蕙，而是在《中文怪物》中走紅的美國YouTuber崔璀璨，她以流利台語演唱，向「二姊」江蕙致敬，為台語經典注入跨文化新生命。另一高潮則是息影55年的丁黛驚喜登台，久違開口演唱成名曲《送君珠淚滴》，瞬間勾起全場回憶。洪榮宏直言，能請動丁黛現身，是多年情誼，更是對台灣歌謠的尊重。
近期洪榮宏與愛妻、有「小鄧麗君」之稱的張瀞芸家庭話題備受關注，演唱會中特別播放岳母預錄影片為他加油，真情流露感動全場。他也帶領歌迷一同為正在養病的岳母祈福，祝願早日康復，並期盼大家都能平安健康。
演唱會尾聲，洪榮宏接連獻唱《望月想愛人》、《愛的小路》等代表作，萬人齊聲合唱，氣氛沸騰。在歌迷熱烈安可聲中，他驚喜宣布《舊情綿綿》演唱會將於7月25日唱回台北，持續與歌迷分享台語經典的動人魅力。
