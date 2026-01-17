洪榮宏高雄開唱！「賴清德驚喜現身」息影55年女星也助陣

賴清德親自朝聖洪榮宏演唱會。（圖／阿爾發音樂提供）





「寶島歌王」洪榮宏17日晚間登上高雄流行音樂中心，舉辦《舊情綿綿》演唱會。他感性表示，高雄不只是他的出道之地，更是他靈魂的根，「小時候第一次登台、負傷後第一次復出登台都在高雄，這一站對我來說意義非凡，就像遊子回鄉，只有滿滿感動。」而總統賴清德竟驚喜現身觀眾席，一出現現場氣氛瞬間沸騰。

洪榮宏身穿亮白西裝，從舞台中央緩緩升起，以〈山頂黑狗兄〉氣勢開場，其中兒子洪亮以鼓陣助陣，象徵音樂大師洪一峰音樂精神的跨世代延續，形成難得的三代音樂交會，父子同台演出也別具傳承意義，他望著兒子在台上展現實力，感性直言：「這是我這一生收到最好的禮物。」

總統賴清德驚喜現身觀眾席。（圖／阿爾發音樂提供）

總統賴清德也親臨現場觀賞演出，更在活動開始前特別前往後台為歌王加油打氣，熱情表示：「我都聽你和你爸爸的歌！」並祝福洪榮宏演出成功，展現十足粉絲心。演唱會中洪榮宏也暖心寵粉，獻唱總統的愛歌〈相思雨〉，讓賴清德聽得如癡如醉；更被現場目擊全程聽到最後，堪稱鐵粉級支持。

當〈憂愁的牡丹〉旋律響起時，在《中文怪物》中表現亮眼的美國女孩YouTuber 崔璀璨驚喜現身，她以流利台語詮釋經典向「二姊」江蕙致敬，讓老歌展現跨文化的新風貌。最大驚喜則是息影55年的丁黛登台，久未公開演唱的她特別獻唱成名曲〈送君珠淚滴〉，一開口便喚起全場回憶。洪榮宏坦言，能邀請丁黛現身並不容易，「這是多年情誼，也是對台灣經典歌謠的尊重。」

息影55年的丁黛驚喜現身洪榮宏演唱會。（圖／阿爾發音樂提供）

近期洪榮宏與愛妻「小鄧麗君」張瀞芸的相關新聞備受關注，演唱會中特別安排播放岳母預錄影片，為洪榮宏加油打氣，真情流露感動全場。洪榮宏也邀請現場歌迷一同為正在養病的岳母禱告，祝福她早日康復，並祝願所有歌迷身體健康、平安順心。

演唱會尾聲，洪榮宏接連演唱〈望月想愛人〉、〈愛的小路〉等代表作，萬人齊聲合唱，氣氛沸騰。在歌迷熱烈安可聲中，他驚喜宣布「舊情綿綿」演唱會將於7月25日唱回台北，持續與歌迷分享台語經典的動人魅力。



