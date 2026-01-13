洪榮章強調以專業歷練 持續為彰化縣長之路打拚

▲爭取國民黨提名參選彰化縣長的洪榮章持續勤走基層，近日應邀出席彰化縣逢甲大會校友會會員活動，與校友們交流職涯心路歷程。（圖／洪榮章服務處提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】國民黨縣市首長提名人選未定，引發基層焦慮。積極爭取提名的彰化縣前副縣長洪榮章持續勤走基層，分享自身心路歷程，強調自己在國民黨聲勢最低迷的時候就毅然決然站出來，要以自身在中彰投近20年的在地服務與專業行政歷練，爭取縣民認同，他也呼籲支持者稍安勿躁、放寬心，因為只有團結，才能勝選。

洪榮章日前應邀出席逢甲大學彰化縣校友會會員大會，與許多優秀的學長姐學弟妹交流各自走過的職涯歷程，氣氛熱烈。同樣身為逢甲校友的他致詞時說，求學時選擇財經與管理作為專業基礎，正是希望日後面對公共事務時，能以數字為依據、以制度為準則，並兼顧長遠規劃。

進入彰化縣政府團隊服務，洪榮章歷任副縣長、縣政顧問團團長、肉品市場董事長、工策會副主任委員與總幹事等職務，透過多元角色深入了解縣政運作，也更貼近民眾實際需求。

在縣長王惠美帶領下，他與縣府團隊持續以穩健財政為核心方向，透過系統性盤點財務結構、落實還債，兩任任期七年來，已成功減債 193.7 億元，展現卓越的財政紀律與治理成果。

洪榮章昨日在臉書發文分享參與逢甲校友會的行程，也有感而發表示，中央無視彰化縣發揮財政紀律、積極改善財政不良體質，竟仍將彰化縣財力分級降低一級，成為最弱的第五級，未來若財政缺口擴大，恐需舉債度日，他公開呼籲藍綠縣籍立委，大力為彰化爭取補助資源，讓重大建設與日常運作基礎開銷不致斷炊，安撫基層同仁不安的心。

洪榮章表示，自己一路從彰化基層出發，在台中服務五年、南投服務七年，在不同城市、不同體系中，累積在地服務與行政治理經驗，再回到故鄉加入縣府團隊，一走就是七年；回首來時路，相信這些路都沒有白走，這些年他在縣府團隊的努力付出與貢獻，大家更是有目共睹。

他更感性提及，在大罷免潮全台發酵、國民黨聲勢最低迷的時候，就開始走入基層爭取縣民認同；近來遇到許多支持者為他焦急、抱不平，他請大家放寬心、稍安勿躁，大局為重，團結才有可能勝選。

面對外界關注未來動向，被視為角逐下屆彰化縣長寶座重要人選之一的洪榮章強調，這些年充分累積專業歷練，並非為了頭銜，而是讓他更有信心、勇氣，站出來，為家鄉承擔更大的責任！未來他將在既有基礎上深化建設、延續成果，一步一腳印，持續為彰化打拚，為縣政發展創造更美好的新篇章。