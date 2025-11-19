洪榮章溪湖服務處正式啟用 拚藍營提名、深耕基層迎戰彰化縣長選舉

圖／記者鄧富珍翻攝





彰化縣長參選人、現任彰化縣工策會總幹事洪榮章宣布，正式於家鄉溪湖鎮成立服務處，象徵競選布局邁向新階段。他表示，這不只是提供鄉親奉茶、交流意見的空間，也是服務團隊凝聚向心力的重要據點，展現他「準備好了」的參選決心。

洪榮章指出，自從十月起，他的形象看板陸續出現在全縣 26 鄉鎮市的主要道路，短短一個半月已達近百面，全由支持者主動贊助。他強調，這些不是金錢堆砌，而是來自基層的信任與肯定，反映他過去七年多進入縣府團隊後，長期在地方協助解決民眾問題，逐步累積的人脈與口碑。

圖／記者鄧富珍翻攝

位於溪湖鎮二溪路旁的新服務處設計簡潔明亮，門面以彰化縣地圖與「紮根彰化、創新思維、承先啟後、凝聚共識」等標語凸顯參選理念。進入後便能看到一整面印有洪榮章肖像的牆面，意象呈現他蓄勢待發、準備向前奔跑的精神，傳達「用心傾聽鄉親的聲音，用行動回應期待」的核心主張。

身兼縣政顧問團總團長的洪榮章坦言，公務行程繁重，因此自掏腰包聘請多位特助協助深入村里、社區及宮廟，也積極出席各項活動提升能見度。他透露，服務團隊中有許多人是自願投入，部分更是相識多年的顧問團老友，在選戰尚未正式開打前便義氣相挺，使他既感動又更具信心迎戰未來挑戰。

近期因綠營初選競爭激烈，許多支持者關心他的選舉節奏，不時詢問競選總部何時成立。洪榮章說，為提供支持者交流的平台，也讓團隊有固定據點討論及領取文宣，因此決定提前設立服務處。他強調，接下來會持續走訪基層、跨越同溫層，全力爭取國民黨提名，並將以務實態度努力獲得更多中間選民認同。

他誠摯邀請鄉親到服務處坐坐、奉茶交流，強調每一份意見都是他前進的力量，未來也將更加積極推動彰化發展，展現「準備好了」的行動力與戰鬥力。

洪榮章溪湖服務處正式啟用。圖／記者鄧富珍翻攝

洪榮章溪湖服務處正式啟用。圖／記者鄧富珍翻攝

