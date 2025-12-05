洪樂潼想建數學超級智慧 14歲立志上MIT 投資方讚專注
在廣州出生的洪樂潼(Carina Hong)，雙親均無高等學位，但她從小就下定決心要上大學，數學則為她開啟前途大門。高中時參加競爭激烈的數學奧林匹克隊伍，人數從1000人淘汰到25人，她是僅剩的四名女生之一。她把目標放在麻省理工學院(MIT)，14、15歲時在草稿紙邊緣寫下MIT鼓勵自己。
她在MIT參加「第一代或低收入學生執行委員會」(First Generation and/or Low-Income Student Executive Board)，並擔任「大學生數學協會」(Undergraduate Mathematics Association)與「國際學生協會」(International Student Association)兩個社團會長。原本以為可以從事量化金融領域的工作，但在MIT漸漸發現「數學研究真的很有趣」。
2022年，洪樂潼獲「美國女性數學協會」(Association for Women in Mathematics)頒發每年表彰一名主修數學美國女大學生的「艾莉絲‧謝弗獎」(Alice T. Schafer Prize)。2023年，她得到美國數學學會(American Mathematical Society)、美國數學協會(Mathematical Association of America)及工業與應用數學學會(Society for Industrial and Applied Mathematics)聯合頒發的摩根獎(Morgan Prize)。
她花了三年在MIT完成數學與物理學位，然後獲得史丹福大學(Stanford University)錄取攻讀數學博士；不過她先拿到羅德學者獎學金(Rhodes Scholarship)，並前往牛津大學(Oxford University)研究神經科學，在牛津時向史丹福申請同時攻讀數學博士與法律學位。
24歲的洪樂潼成立初創公司Axiom Math，目標建立數學超級智慧，獲得投資機構B Capital支持。
B Capital今年9月30日發表聲明說，洪樂潼是一位「跨時代的數學家」，已發表的研究涵蓋數論、組合數學、理論電腦科學與機率論，展現熱情與專注，具備領導力與執行力。
