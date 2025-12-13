洪毛住院3個月險喪命 暴瘦15公斤「手臂遍布300個針孔」

51歲八點檔綠葉演員「洪毛」吳義文12日現身李國超、高欣欣的婚宴，暴瘦15公斤的模樣讓眾人嚇了一大跳。他受訪透露，消失3個月期間在鬼門關前走一遭，歷經猛爆性肝炎、敗血症、黃疸等生死關卡。

洪毛（右）現身李國超、高欣欣的婚宴。（圖／中天新聞）

洪毛伸出手臂無奈嘆：「上面有300多個針孔。」住院期間不敢讓年邁母親知道實情，都謊稱說打營養針，在病房時被子蓋起來哭。他坦言，住院3個月花費約30萬，但直言：「錢真的不重要了，命撿回來的！」

洪毛（右）暴瘦15公斤。（圖／中天新聞）

洪毛生病期間住了3家醫院、多次收到病危通知單。如今洪毛徹底改變作息，也聽從醫生的建議，調整睡眠時間及飲食習慣，「沒有上班的話，就是9點半睡覺，早上5點就起來了。蔡依林晚上9點半睡覺是很有道理的。」

洪毛消失3個月期間在鬼門關前走一遭。（圖／翻攝洪毛 臉書）

洪毛復工拍戲，笑說生病住院前，劇中的角色「歐陽輝」被大魔王翁家明騙走5億，沒想到他生病暴瘦15公斤、頭髮白一圈，反倒「意外連戲」，打趣說：「角色的打擊太大了」。

