洪毛八點檔被騙完5億三度命危 雙手扎滿300針暴瘦15公斤現身

【緯來新聞網】洪毛先前傳出猛爆性肝炎住院，昨晚（12日）出席高欣欣、李國超的婚宴，透露當時三進三出醫院，好不容易肝指數下降，又因為敗血症、黃疸接連住院「醫生告訴我沒救了」。他前後共住院3個月、花費30幾萬元、簽了3次病危通知、暴瘦15公斤，終於恢復健康讓他很有感觸，笑稱現在的狀態重返八點檔拍攝很剛好，因病倒前劇情演到他被騙5億元，暴瘦回歸也能連戲。

洪毛雙手被扎了300多針。（圖／記者蔡依庭攝）

51歲洪毛於9月低燒多日卻不疑有他，直到碰撞的傷口血流不止，感覺事態不對去醫院檢查，醫生檢查完為之震驚，要他立刻住進加護病房，請家人到場簽病危通知書，因為正常人的肝指數是40U/L，他已飆升到8000U/L，配合住院後，再次醒來已經5天後。



後來他經由介紹轉院，在急診室等待時進行例行性抽血，結果又被要求請家人到院簽單，他傻眼：「又怎麼了！」結果竟是罹患敗血症，洪毛擔心老媽會無法接受，家人又都在國外，所以改叫姪子代簽單子，「我不想讓媽媽知道這件事，因為我都跟她說『我很好』，每天都要打電話給她，說這些事過了就回家」，講到這帶點自責與愧疚，紅了眼眶、泛淚。

洪毛想到沒把身體顧好讓媽媽擔心就想哭。（圖／記者蔡依庭攝）

經過治療終於都恢復差不多也出院，結果過兩天去回診，竟又被說要住院，同樣的家人要再來簽各種通知書，洪毛晴天霹靂：「又怎麼了？」這回是黃疸指數高達25mg/dL、正常應落在0.3mg/dL左右，若沒有立刻治療會變肝硬化。



經過漫長的3個多月，三次的震撼通知，他於上周帶著雙手被札滿300多個針孔出院，「把我的故事告訴大家，身體不舒服都是一個警訊，真的撐不過就是垮掉的時候，我沒想過我會這麼脆弱，居然得接受醫生說『你快走了』，那時候已經沒有想法，躺在病床上四肢都插滿管子，也沒有辦法，出院後想法改很多」。現在的他，改變原本的生活作息以及飲食習慣，沒工作與應酬，學著和蔡依林一樣晚上9點半就入睡，也把賺錢看得很淡。

