洪毛罹猛爆性肝炎、敗血症！暴瘦露面哭了 醫嘆：可能沒有救

八點檔男星洪毛今年9月突發重病，整個人暴瘦15公斤，昨（12）日他現身李國超、高欣欣婚禮，還原送醫的情況，前後總共到三間醫院治療，兩度進出加護病房，3個月的時間簽了三次病危通知單，想到媽媽他也忍不住哭了，「我怕我媽受苦，我一直跟她說我很好。」

洪毛表示，起初身體持續低燒一個月，靠著去診所拿的退燒藥應付，並不覺得身體有異狀。直到有天不小心在人行道跌倒，雖然傷口不大，但怎樣都無法止血，當時他驚覺不對勁，先到小診所就醫，沒想到醫生要他立刻去急診，直言「你很不妙」。

洪毛到急診後，醫生先是用特效藥止血，接著抽血檢查等報告，沒想到醫生立刻要他請家人過來，因為他的肝指數飆到8000，已經是猛爆性肝炎，要他立刻住進加護病房。洪毛媽媽到了之後，簽了第一張病危通知單，「然後推了一張床到旁邊，我就昏了。」

洪毛再醒來已經過了5天，轉到普通病房後，在長輩建議下轉院，沒想到一抽完血，醫護人員又告知因為他有敗血症，需要住進加護病房，並要家人來簽病危通知，「我說不要再叫我媽簽了，我就叫我姪兒來，我怕我媽媽受苦，我一直跟我媽說我很好，但那個醫生已經說了，我可能沒有救。」一想到媽媽，洪毛也忍不住落淚。

洪毛坦言，在治療過程都沒有讓媽媽知道，每天也會打電話跟對方報平安。沒想到回診後，又因為黃疸問題住院，還好經過治療後，上禮拜終於痊癒，他也想藉由自己的故事提醒大眾，身體有任何不適都是警訊，更笑說現在效仿蔡依林晚上9點半睡覺，身體也恢復的很不錯。



